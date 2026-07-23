Reunión de Deco con el agente de Brian Fariñas para decidir su futuro

El Barça no solo ha vuelto al ruedo sobre el césped. Mientras el primer equipo acumula una semana de trabajo intenso, los despachos de la Ciutat Esportiva también viven días de mucho movimiento. Son jornadas de reuniones para definir el futuro de varios futbolistas antes de que cierre el mercado.

Según ha podido saber SPORT, Deco se reunió este jueves con Borja García, representante de Brian Fariñas. Durante el encuentro se habló de la situación del joven centrocampista, una de las grandes sorpresas de este inicio de pretemporada. En el club están muy satisfechos con lo que está mostrando el canterano. Su forma de trabajar y el nivel que está ofreciendo han convencido a Hansi Flick, que pidió parar cualquier decisión sobre su futuro hasta verlo más de cerca durante estas semanas.

De hecho, Barça y Girona llegaron a tener muy avanzada la venta del 50 % de los derechos del futbolista por 1,5 millones de euros. Sin embargo, la operación acabó frenándose. El Girona no terminó de aceptar las condiciones planteadas, pero el motivo principal fue la irrupción de Fariñas en la pretemporada. Flick quedó gratamente sorprendido desde los primeros entrenamientos y quiso darle la oportunidad de demostrar si está preparado para dar el salto. La idea que comparten todas las partes es clara.

Primer equipo o salida

Después de la temporada que ha firmado con el filial, Fariñas está preparado para un reto mayor. El objetivo pasa por quedarse en la dinámica del primer equipo o encontrar una salida que le permita competir en una categoría de más exigencia. Volver al filial no parece, hoy por hoy, la opción más lógica para su crecimiento.

Detrás de este buen momento también hay mucho trabajo. El centrocampista solo disfrutó de tres días de vacaciones y dedicó el resto del verano a entrenarse con un preparador físico para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la pretemporada. Ese esfuerzo está teniendo recompensa y dentro del club valoran muy positivamente la implicación que está demostrando desde el primer día. La relación entre el Barça y su entorno es muy buena, mientras que el futbolista, culé desde pequeño, está encantado con la oportunidad que se le ha presentado.

Ahora le toca seguir aprovechándola. Este viernes tendrá una nueva prueba en el amistoso a puerta cerrada frente al Club Esportiu Europa y también está previsto que viaje la próxima semana a Inglaterra para completar el stage de pretemporada.

El mercado todavía puede cambiar muchas cosas, pero Brian Fariñas ya ha conseguido lo más difícil: llamar la atención de Hansi Flick. A partir de ahora, será el césped quien marque el siguiente capítulo de su historia.