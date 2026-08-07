La reunión clandestina en la que Deco convenció a Rodri

Una de las cosas que más sorprende del fichaje de Rodri no es el fichaje en sí, sino la discreción con la que se ha llevado toda la negociación. Aunque todo parezca que se haya cerrado en horas, detrás hay un largo trabajo para terminar logrando convencer al futbolista con un acuerdo que, que a día de hoy, aún no está cerrado. Sin apenas filtraciones y con un secretismo absoluto, el Barça consiguió darle la vuelta a una operación que hace apenas unos días parecía claramente favorable al Real Madrid. SPORT dispone desde hace días de una serie de detalles exclusivos que ahora ya puede explicar, una vez la negociación ha quedado prácticamente encarrilada.

Para entender cómo se ha gestado todo hay que remontarse al jueves 30 de julio. Tras disfrutar de unos días de descanso totalmente merecidos en Croacia, Deco tenía la posibilidad de volar directamente a Birmingham para incorporarse al stage de pretemporada del Barça. Incluso había conexiones para hacerlo. Sin embargo, tomó otra decisión. Regresó primero a Barcelona y permaneció allí durante algo más de un día antes de viajar con el resto de la expedición.

El Barça, al despiste

En aquel momento, pocos entendieron el motivo. Mientras Hansi Flick y la plantilla ya trabajaban en Inglaterra preparando el siguiente amistoso de pretemporada, el director deportivo seguía en Barcelona. Pero aquella escala no fue casual. Deco había reservado ese margen porque tenía por delante una reunión que podía marcar un antes y un después en el mercado de fichajes del Barça.

Aunque nadie lo sabía, el lusobrasileño ya había mantenido varias conversaciones telefónicas con el entorno de Rodri y, después de realizar las primeras consultas sobre las condiciones económicas de la operación, el Barça decidió dar un paso más: reunirse con el futbolista. La dirección deportiva pidió la máxima discreción a todas las partes. En el Barça llevaban semanas transmitiendo públicamente prudencia respecto a la operación, pero internamente la realidad era muy distinta, por lo que nadie quería una fotografía de ese encuentro, una filtración o un movimiento en falso que pudiera poner en riesgo una negociación tan delicada como estratégica, algo difícil en una ciudad tan particular como Barcelona en la que parece que hasta las paredes ven y escuchan.

Rodri con su Balón de Oro en la ceremonia de 2024 en París. / ·

La reunión que todo lo cambió

Rodri se encontraba esos días de finales de julio en Cataluña tras asistir en la Costa Brava a la boda de una persona que resultó ser clave en la negociación y que más adelante os contaremos. Así pues, provechando esa circunstancia, el centrocampista aceptó reunirse con Deco para escuchar de primera mano el proyecto deportivo azulgrana. La reunión tuvo lugar en una habitación de un conocido hotel de cinco estrellas y se prolongó durante unas dos horas y media. Allí, el director deportivo explicó personalmente el proyecto, el papel que tendría Rodri dentro del equipo y la importancia que Hansi Flick le concedía dentro de su idea de juego. El Barça quería convertirle en una pieza fundamental del nuevo proyecto.

Aquel encuentro cambió por completo la perspectiva del internacional español. Hasta ese momento, el Real Madrid era el club que más había avanzado en los contactos. Rodri había escuchado su propuesta y mantenido conversaciones, pero nunca había dado el visto bueno definitivo. Tras la reunión con Deco, las sensaciones cambiaron de forma evidente. En el Barça salieron muy satisfechos del encuentro, aunque también eran conscientes de que una sola reunión no bastaba para cerrar una operación de semejante magnitud.

El director deportivo del FC Barcelona Deco / Dani Barbeito

A partir de ese momento comenzó otro trabajo, mucho menos visible. Deco mantuvo el contacto permanente con el futbolista y Hansi Flick desempeñó un papel determinante. El técnico alemán habló personalmente con Rodri en varias ocasiones para explicarle qué esperaba de él y el papel que tendría dentro del equipo. Este detalle habla maravillas de la gran sintonía que hay entre el director deportivo azulgrana y el técnico alemán, perfectamente compenetrados para lograr su traspaso. Asimimo, no es habitual que un entrenador llame directamente a un futbolista que también estaba siendo seguido muy de cerca por el eterno rival, pero en el Barça entendieron que era el momento de implicarse al máximo.

Dani Codina, otro gran aliado

Hubo otra figura que pasó completamente desapercibida para el gran público, pero que, según fuentes conocedoras de la negociación, tuvo un peso importante durante todo el proceso: Dani Codina. Aunque muchos aficionados apenas conocen su trabajo, el responsable de atención al futbolista es una pieza muy valorada dentro del Barça. Su función consiste en facilitar el día a día de los jugadores para que únicamente tengan que preocuparse por el fútbol. Desde desplazamientos hasta alojamientos o cualquier necesidad logística, su trabajo es hacer que la adaptación y el día a día del futbolista resulten mucho más sencillos, aunque también muy vinculado a la dirección deportiva.

Dani Codina, el nuevo Team Manager del FC Barcelona / Sport

¿Por qué fue importante en esta operación? Porque Codina llegó al Barça procedente del Manchester City, donde coincidió durante años con Rodri y construyó una excelente relación con el internacional español. Esa confianza también jugó un papel durante la negociación. Según ha podido saber SPORT, Codina facilitó esa reunión mantenida en el hotel y también colaboró en varios momentos clave del proceso, aportando tranquilidad y cercanía al futbolista. De hecho, fueron varias las personas que, en la boda de Codina celebrada dias antes de la cumbre, le hicieron bromas a Rodri para que fichara por el Barça.

Un viaje con 'sorpresas'

Sin embargo, todavía quedaba un último impulso. El pasado martes, Deco viajó a Madrid por distintos asuntos relacionados con el mercado y aprovechó ese desplazamiento para seguir avanzando en la operación. El director deportivo quiso trasladar personalmente al entorno de Rodri el convencimiento absoluto que existe dentro del Barça para llevar a cabo el fichaje. El mensaje fue claro: el club estaba decidido a hacer todo lo posible para convertirle en el líder del nuevo centro del campo azulgrana. Ese nuevo contacto terminó de reforzar unas sensaciones que ya eran muy positivas y dejó la negociación preparada para recibir el esperado visto bueno del futbolista.

El viaje de Deco a Madrid, adelantado por SPORT y Jijantes y confirmado posteriormente por otros medios de comunicación, tuvo un efecto inesperado. El director deportivo comprobó que su presencia en la capital había despertado una enorme expectación. A partir de ese momento, la consigna fue una sola: máxima discreción. Los siguientes encuentros y desplazamientos se prepararon con el mayor sigilo posible para evitar nuevas filtraciones y proteger una negociación que el Barça consideraba absolutamente estratégica.

Deco llega a Madrid para reunirse con el agente de Julián Álvarez / Carlos Monfort

La llamada que todos esperaban

Mientras todo eso ocurría en silencio, la negociación siguió avanzando, aunque la sospecha en las principale redacciones de deportes del país iba 'in crescendo'. Las conversaciones continuaron durante los días posteriores y el contacto entre las partes fue constante. Finalmente, llegó la respuesta que el Barça llevaba tiempo esperando. Alrededor de las tres del mediodía del pasado jueves, llegó una llamada por parte del entorno del centrocampista que confirmó que el proyecto presentado por Deco y Flick había convencido al futbolista y que la operación daba un paso decisivo hacia adelante.

Así se cocinó una negociación que apenas dejó rastro durante varios días. Varias llamadas, una reunión clandestina en un hotel, el papel de Hansi Flick y la influencia silenciosa de Dani Codina terminaron inclinando la balanza. A falta de resolver los últimos detalles, el Barça siente que está muy cerca de incorporar a uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo y, de paso, ha logrado alterar los planes de un Real Madrid que llevaba tiempo trabajando en esa incorporación.