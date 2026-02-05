Reunión en casa de Laporta en clave electoral

Este lunes 9 de febrero se convocarán oficialmente las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, agendadas para el 15 de marzo, y siguiendo los estatutos del club, Joan Laporta y parte de su junta directiva deberán dimitir de sus cargos para poder optar a la reelección en dichos comicios. Por ello, antes de que se produzca este día clave en el calendario electoral, el miércoles por la noche se produjo un encuentro en el domicilio del actual presidente del Barça.

En esta reunión informal se llevó a cabo para decidir quién dimite el lunes para formar parte de la candidatura y quién se queda gobernando en el club hasta el 1 de julio. Recordemos que se tienen que quedar un mínimo de seis miembros en la vigente junta, un tercio del total, tal y como indican los estatutos.

En este sentido, Rafa Yuste asumirá la función de presidente y, junto a él, hay cinco nombres que seguirán seguro en el club: Josep Cubells (directivo responsable del baloncesto), Xavier Barbany (directivo responsable del hockey), Àngel Riudalbas (directivo responsable del Barça Innovation Hub) y Ferran Olivé (tesorero). Estos dos últimos cobrarán una mayor relevancia para cerrar el ejercicio económico. El sexto, en principio, podría ser Miquel Camps (portavoz adjunto a la junta directiva), pero todavía no está asegurado.

Si estas seis personas quieren seguir formando parte del futuro órgano de gobierno del FC Barcelona en el caso de que Joan Laporta gane las elecciones a la presidencia el 15 de marzo, serían nombrados como directivos en la primera junta directiva. Posteriormente, deberían ser ratificados en la Asamblea de Socios Compromisarios, ya que no habrían sido votados en los comicios.