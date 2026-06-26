Los retos del nuevo mandato de Joan Laporta

Tras varios meses ejerciendo de presidente electo, concretamente desde que ganó las elecciones el pasado 15 de marzo, Joan Laporta tomará el próximo 1 de julio posesión de su cargo de presidente del FC Barcelona. Será el cuarto mandato del abogado barcelonés al frente de la entidad catalana tras los dos de su primera etapa (2003-2006 y 2006-2010) y el primero de esta segunda etapa (2021-2026).

Laporta tomará posesión de su cargo en un acto solemne que se llevará a cabo en el Auditori 1899. En el acto, el presidente azulgrana realizará un discurso en el que, entre otras cosas, repasará los que serán objetivos y retos de su nuevo mandato. Uno de los más importantes, sin duda, será la finalización de las obras del Spotify Camp Nou y el Espai Barça.

La junta de Laporta fue la que tuvo la valentía de iniciar las obras y será la que las acabará, como mínimo las del Spotify Camp Nou. Tras regresar al templo de Les Corts durante la pasada temporada, en la próxima está previsto que se acaben las obras de la tercera gradería, así como el anillo de palcos VIP y el curso 2026-27 acabe con la ocupación de la totalidad del estadio. Empezará después la colocación de la cubierta, que, según el club, se llevará a cabo en un tiempo de entre cuatro y cinco meses. Deberá gestionar la junta directiva un nuevo exilio a Montjuïc.

El nuevo Spotify Camp Nou tiene cada vez mejor pinta / Sport

Pero el Espai Barça no es solo el Spotify Camp Nou. Uno de los grandes retos será el inicio de las obras del nuevo Palau Blaugrana, previstas para el inicio del año 2027. Antes, la nueva junta directiva llevará a la Asamblea de Compromisarios la ampliación del crédito de financiación de las obras del Espai Barça. Logró un préstamo de 1.450 millones de euros en el año 2023, pero se van a quedar cortos. No hay cifras exactas, pero la desviación del presupuesto inicial sería de entre 300 y 400 millones de euros.

Espai Barça al margen, otro de los retos de la nueva junta directiva será la consolidación de la recuperación económica del club. Presentó para la temporada que ahora finaliza una previsión de ingresos de 1.075 millones de euros y todo indica que se superarán, algo que ayudará al club a recuperar la anhelada regla del 1-1 del 'fair play' financiero de LaLiga. Para la próxima temporada, el presupuesto será mayor y, aunque pronto deberá el Barça empezar a devolver el crédito concedido por Goldman Sachs para la construcción del Espai Barça, desde el club entienden que, cuando el Spotify Camp Nou esté a pleno rendimiento, los ingresos se multiplicarán por mucho.

La Champions

La recuperación económica que ha logrado la junta directiva durante los últimos años, con las famosas palancas incluidas, ha servido también para construir una plantilla, siempre con gran protagonismo de La Masia, que ha vuelto a ser el orgullo del barcelonismo y que ha sido capaz de ganar las dos últimas ligas con Hansi Flick en el banquillo, superando al Real Madrid galáctico de Vinicius y Mbappé. El siguiente paso es volver a reinar en Europa, algo que el Barça no hace desde el año 2015. Para ello, reforzará la plantilla este verano. Lo ha hecho ya con el fichaje de Anthony Gordon y debe seguir haciéndolo con la llegada de un delantero centro, siendo Julián Álvarez el gran objetivo.

Hansi Flick levanta al cielo el título de campeón de Liga / EFE

Primer equipo de fútbol al margen, también tiene Laporta el reto de seguir o volver a reinar en el resto de secciones profesionales del club. El femenino ha tenido bajas importantes que se deben reemplazar para volver a ganar el póker de títulos, como en esta última temporada. El gran reto está en el Palau y en la sección de baloncesto. Tras otro año en blanco, se acometerá una profunda reestructuración en busca de volver a ser una sección competitiva.

Blindar el club

El gran objetivo de Laporta de este mandato, como ha repetido varias veces, es blindar el modelo de propiedad del FC Barcelona. Es su objetivo aunque algunos lo hayan acusado de todo lo contrario. Para ello y para luchar contra los clubes estado y los que son propietarios de millonarios, Laporta consideraba fundamental afrontar la remodelación del Spotify Camp Nou y acabar el Espai Barça. Que el club siga siendo de los socios es el gran objetivo de Laporta. Por ello también, la junta directiva debe afrontar durante estos próximos cinco años una profunda remodelación de los Estatutos del club, algo que ya se debía haber hecho entre el 2021 y el 2026, pero que quedó aplazado.

Y cuando se habla de blindar el club como objetivo, también se refiere Laporta a todos los ataques que suele recibir el Barça de externos. En este sentido, ya lo está haciendo de todos los ataques que está recibiendo desde Madrid por parte de Florentino Pérez por el Caso Negreira. Que el club salga bien parado de este caso también es uno de los retos del presidente azulgrana.