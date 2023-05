Los retos (Liga al margen) que se ha marcado el Barça de Xavi hasta final de temporada

Los principales, que Lewandowski gane el pichichi y Ter Stegen su primer trofeo Zamora También mejorar registros ofensivos, mantener los defensivos y repartir minutos

Con el título de Liga prácticamente en el bolsillo (podría ganarlo antes incluso de jugar contra el Espanyol), el Barça de Xavi se ha fijado algunos retos 'extra' en estos últimos partidos de temporada. La mayoría de ellos, de fácil cumplimiento porque la trayectoria del equipo ha sido tan buena y regular durante la temporada que muchos se lograrán prácticamente por inercia.

Los dos primeros son ayudar a Robert Lewandowski y Ter Stegen dos galardones individuales que tienen muy a su alcance. El delantero polaco lidera la clasificación de máximo goleador de la Liga con 19 goles, dos más que Benzema, y seria muy positivo que pudiera lograr el premio pichichi en su primera temporada en el Barça.

En la jornada pasada contra Osasuna desperdició una ocasión de oro porque Benzema no jugó ante la Real Sociedad pero en los cinco partidos que quedan debe seguir aumentando su cuenta de goles particular. Sus compañeros deberán buscarlo más que nunca aunque sin obsesionarse, de forma natural.

Lewandowski, además, no ha marcado ningún gol de penalti y el madridista seis así que en caso de empate lo tiene todo a favor para llevarse el galardón.

El primer Zamora

Ter Stegen está a las puertas de conseguir el primer Trofeo Zamora desde que llegó a la Liga española. Xavi reconoció que le haría especial ilusión que pudiera llevárselo y más en una temporada en que ha vuelto a su mejor nivel. Sólo ha encajado 11 goles en 33 partidos, así que el galardón es prácticamente imposible que se le escape.

Ter Stegen, en Getafe | FCB

De hecho, está en condiciones de conseguir ser el mejor Zamora de la historia si logra batir los 18 goles encajados en 38 jornadas de Jan Oblak con el Atlético de Madrid en la temporada 2015/16 y Paco Liaño con el Deportivo de la 1993/94.

Mejorar las cifras goleadoras y mantener las defensivas

A día de hoy, el Barça de Xavi ha marcado 60 goles en la Liga en 33 jornadas. Una media de 1,8 por partido. Es una cifra bastante baja teniendo en cuenta que el equipo azulgrana siempre ha destacado por su juego ofensivo. El propio entrenador reconoció después del último partido que la falta de efectividad ha sido un problema recurrente esta temporada.

Ferran Torres y Ansu Fati vieron portería en el Martínez Valero | EFE

El reto en estos últimos partidos será mejorar esas cifras y situarlas un poco más arribe y más acorde a lo que se espera de todo un Barça. Hay jugadores en la plantilla que pueden aprovechar las últimas jornadas para mejorar sus números, como es el caso de Ansu Fati o Ferran Torres o el regresado Dembélé.

También debe ser un reto para el equipo mantener el buen tono defensivo y no dejarse ir aunque el título de Liga se consiga en la próxima jornada o la siguiente. El Zamora de Ter Stegen no peligra (además podría ser suplente) pero convendría acabar el ejercicio con buenos números defensivos para no dar imagen de dejadez en el tramo final. El buen trabajo hecho durante todo el año en esta faceta merece tener un buen final.

Dar minutos a los jóvenes

La consecución del título de Liga permitirá a Xavi poder premiar a los jugadores menos habituales con más minutos. Siempre se dice que los títulos los ganan las plantillas, no los 11 titulares, y eso es una verdad como un templo.

Los últimos partidos son la mejor oportunidad para que los suplentes habituales jueguen pero también para premiar con minutos relevantes a los jóvenes que han ayudado esta temporada, como puede ser Pablo Torre, al que el socio del Barça le gustaría ver más.