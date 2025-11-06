El retorno al Spotify Camp Nou: recomendaciones de acceso e información básica

Quizás no están siendo las semanas más felices del barcelonismo por el juego y los resultados del primer equipo, pero este viernes, poco importará. Ha llegado, por fin, el día que todos los culés esperaban. El FC Barcelona volverá a pisar el Spotify Camp Nou en un entrenamiento abierto a los socios y aficionados que marcará el inicio de una nueva etapa. 23.000 aficionados llenarán las gradas para acompañar al equipo de Hansi Flick en su regreso al templo azulgrana, dos años y medio después del último partido oficial antes del exilio obligado en Montjuïc.

Será un ensayo con sabor a estreno pese a que las obras del Camp Nou siguen en marcha. Quienes esperen un espacio inmaculado, se equivocan, aunque la emoción suplirá las carencias estéticas que puedan encontrarse. El entrenamiento, previsto para las 11.00 horas, será el punto álgido de reencuentro entre el equipo y el barcelonismo, justo a dos días del duelo ante el Celta en LaLiga, y es que más allá del esperado encuentro en 'casa', los de Flick no pueden permitirse ni un momento de relajación ante la realidad: prohibido fallar tras la floja imagen ofrecida en Champions en Brujas y los malos resultados generales de octubre.

Pero dejando a un lado lo pragmático, el regreso del equipo al Camp Nou llega con todos los ingredientes para convertirse en una mañana especial: una hora de nostalgia, emoción e ilusión de volver a escuchar los cánticos de los aficionados retumbando entre las renovadas gradas del templo culé.

Los seis puntos con recomendaciones del FC Barcelona / FCB

Las recomendaciones de acceso del club

El Barça quiere que todo salga perfecto y, por eso, ha hecho públicas una serie de recomendaciones para todos los socios y aficionados que asistirán al evento. Lo primero: hay que llegar con tiempo. Las puertas del Camp Nou se abrirán a las 9.30 h, una hora y media antes de que comience el entrenamiento, que durará entre 45 y 60 minutos.

El club insiste en que se use el transporte público para acceder al estadio. No estará permitido llegar en coche privado y los accesos habilitados para peatones serán los Q, V, W, D, E y F, desde Travessera de les Corts y Arístides Maillol.

Entrada y documentación

También habrá que ir ligeros de equipaje: no habrá consignas para dejar pertenencias, y estará prohibido entrar con ordenadores portátiles o cochecitos de bebé. Cada espectador deberá ir directamente a su localidad asignada, siguiendo las indicaciones del personal del club, que estará desplegado por todo el recinto para facilitar el acceso.

La organización pide tener la entrada y el documento de identidad a mano para evitar colas innecesarias. El Barça se reserva el derecho de comprobar la titularidad de los tickets, así que mejor tener todo preparado antes de pasar el control.

Primer ensayo general en el Camp Nou / Marc Creus

Test final

El regreso de este viernes es solo el primer paso del retorno definitivo, pero si se cumplen los plazos que manejan desde el club, el Barça podrá disputar un partido oficial a finales de noviembre, cuando todos los permisos de la fase 1B del proyecto permitan abrir el recinto con capacidad para 45.000 espectadores. El rival podría ser el Athletic Club (22-N) o el Alavés (29-N), pero antes, 23.000 almas culés vivirán el adelanto más esperando. El Barça vuelve a casa.