Retorno al Spotify Camp Nou: lunes, día clave

El Barça sigue sin saber todavía la fecha exacta en la que el equipo de Hansi Flick regresará al Spotify Camp Nou, aunque en el club piensan que la vuelta está más cerca que nunca, mirando más al 29 de noviembre contra el Alavés, pero sin descartar que se pueda jugar ya en el templo de Les Corts una semana antes ante el Athletic.

El club azulgrana, que recibió la licencia de Primera Ocupación de la fase 1A de las obras el pasado 17 de octubre, entregó hace unos días al Ajuntament de Barcelona toda la documentación para recibir la misma licencia pero de la fase 1B, la que permitirá ocupar la primera y segunda gradería de la zona de Lateral y aumentar la capacidad del estadio hasta los 45.000 espectadores. Con la licencia que ya está concedida, son 27.000 los espectadores que pueden ocupar las zonas de Tribuna y Gol Sur, como sucedió en el entrenamiento de puertas abiertas de hace una semana. Esta capacidad, sin embargo, es muy inferior a la del Olímpic Lluís Companys. Por ello, la junta directiva descartó disputar partidos hasta la obtención de la licencia de la fase 1B.

Una vez entregada la documentación, esperan en el club una respuesta durante la próxima semana una vez ya no ha llegado en la presente. Y explican que si llegase el lunes, el partido ante el Athletic se jugaría ya en el Spotify Camp Nou, pues habría tiempo suficiente para realizar todos los trámites necesarios. De hecho, en la página web de LaLiga no se indica el escenario del partido. No aparece el Spotify Camp Nou, pero tampoco el Olímpic Lluís Companys.

Reconociendo que el lunes sería el día límite para la concesión de la licencia y que se pueda jugar en el Spotify Camp Nou, en el Barça no descartan nada, pero admiten que lo más normal es que el ansiado retorno al templo de Les Corts tenga que esperar una semana y se produzca el 29 de este mes ante el Alavés, un partido que coincidirá con el 129 aniversario de la entidad. Podría realizarse entonces una fiesta por el retorno y por el aniversario del FC Barcelona. Será este lunes cuando se podrán conocer más detalles.