El reto de Ter Stegen

Además del Barça, el portero alemán tiene una cuenta pendiente con su selección "Creo que los últimos años he jugado a un nivel muy alto", asegura

Marc André Ter Stegen afronta una temporada clave en su carrera deportiva. El portero alemán es el titular indiscutible de la portería del Barça desde hace ocho temporadas, pero en la selección alemana le ha tocado vivir a la sombra de Manuel Neuer. A sus 31 años, Ter Stegen está ante su oportunidad de asaltar definitivamente la titularidad también en la Die Mannschaft.

El cancerbero blaugana volverá a defender la portería alemana en los dos amistosos contra Estado Unidos y México que el combinado germano, anfitrión de la próxima Eurocopa 2024, disputa en este parón por selecciones. Lo hará por la ausencia por lesión de Neuer, pero espera seguir haciéndolo cuando el portero del Bayern se recupere. No hay que olvidar que Neuer tiene ya 37 años y su estado de forma está por debajo del de Ter Stegen.

Así lo ha expresado Ter Stegen en una entrevista a 'Sky Alemania': “Nunca hago que mi propio desempeño dependa del de los demás. Creo que en los últimos años siempre he jugado a un nivel muy alto. Eso es lo que espero de mí mismo. Espero poder demostrarlo una y otra vez, tanto para Alemania como para mi club. Lo que cuenta para mí es el aquí y el ahora. Disfruto tener este apoyo del equipo y del entrenador. Creo que estoy absolutamente devolviendo eso. En eso es en lo que más me concentro: en ofrecer buenos juegos y estar siempre en absoluto equilibrio conmigo mismo”.

Al de Moenchengladbach le gustaría tener el mismo papel en Alemania que en el Barça, donde se ha encontrado como en casa desde el primer día. Prueba de ello es su reciente renovación hasta 2028 que haría pensar incluso en una retirada como blaugrana. Ter Stegen, sin embargo, cree que aún es pronto para poner fecha a su adiós: “No firmé el contrato pensando en terminar mi carrera ahora. Para mí me siento muy bien, me siento en forma. Juego al fútbol desde que tenía cuatro años y disfruto estar en el campo todos los días con los niños porque es divertido. Mientras lo disfrute, jugaré al fútbol. No he pensado en el hecho de que tal vez en 2008 todo habrá terminado. Pensé que sería un buen paso para ambas partes”.

"El Barça es ahora un equipo muy competitivo"

En clave culer, Ter Stegen considera que el Barça vuelve a tener un equipo competitivo con las nuevas incorporaciones. “Ahora hemos agregado dos Joaos que definitivamente nos ayudarán. Creo que somos muy competitivos y tenemos un muy buen equipo”, reflexionó el portero del Barça, que también tuvo elogios para su compatriota Ilkay Gündogan: “Creo que por su personalidad, por su manera de entender el fútbol, de jugar al fútbol. Creo que en general es una persona muy equilibrada que nos viene muy bien como equipo. Que será un gran capitán, realmente no necesito estar convencido de eso aquí, lo sé. Sólo lleva unas semanas con nosotros en el Barça y nos ayuda activamente a mí y a Sergi Roberto todos los días para que tengamos éxito".

Sobre los últimos resultados cosechados, el portero del Barça apeló a las importantes lesiones que acumula el equipo: "Espero que no tengamos muchos más jugadores lesionados ahora, porque las ausencias siempre son graves. Especialmente cuando se trata de Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Rafinha o Pedri. Así que todos esos jugadores que, con suerte, volverán rápidamente para ayudarnos en la fase importante de la temporada".