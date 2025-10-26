El reto pendiente de Szczesny contra el Madrid

Durante el curso pasado, el FC Barcelona disputó hasta cuatro clásicos contra el Real Madrid y obtuvo la victoria en todos ellos. Este domingo se llevará a cabo el primero de los encuentros de esta temporada entre blaugranas y blancos. En la portería de los catalanes, nuevamente, se situará Wojciech Szczesny, quien tiene una cuenta pendiente frente a los madridistas.

El polaco anuló su retirada como futbolista cuando el Barça le llamó como recambio de Ter Stegen, quien sufrió una lesión de larga duración. Aterrizó en la capital catalana a principios de octubre y debutó tres meses después, cuando ya recuperó el ritmo de competición. Se perdió el primer clásico liguero, el del 0-4 en el Santiago Bernabéu, pero se enfundó los guantes en los otros tres: en la final de la Supercopa de España, en la final de la Copa y en la 35ª jornada de LaLiga.

Debut agridulce

En todos ellos, el Barça se llevó la victoria, aunque su debut en un clásico tuvo un sabor agridulce. Los catalanes alzaron al cielo de Arabia la Supercopa, después de imponerse con una superioridad mayúscula al Real Madrid por 2-5.

Szczesny, sin embargo, fue expulsado en la reanudación cuando el resultado ya era de 1-5. Rodrygo, además, ejecutó a la perfección dicha falta y situó el resultado definitivo en el marcador. El ritmo que llevaba el Barça hasta la expulsión podría haber significado la mayor goleada en la historia de los clásicos, pero aquella roja frenó la velocidad de crucero de los de Hansi Flick.

Szczesny junto a Mbappé en el último clásico de Liga / Associated Press/LaPresse / LAP

Volvió a medirse a los blancos con un título en juego, la Copa, y el Barça acabó alzándola al cielo de Sevilla, con el 3-2 anotado en la prórroga. También fue -casi- definitivo el resultado en el segundo clásico liguero, cuyo triunfo por 4-3 dejó a los culers acariciando la Liga.

Objetivo: portería a cero

Por lo tanto, en este cuarto clásico para Szczesny, el reto pendiente es evidente: mantener la portería a cero. En tres clásicos ha encajado seis goles: cinco de ellos, obra de Kylian Mbappé y el otro lo anotó Tchouaméni en la final de la competición del KO.

De hecho, antes de vestir la camiseta del Barça, el polaco también se enfrentó al Real Madrid como portero de la Roma y de la Juventus. Dos encuentros con los Giallorossi en los octavos de final de la Champions League 2015/16: derrota por 0-2 en la ida y por 2-0 en la vuelta. Con la Juventus, encajó un gol en el último minuto de penalti, impidiendo a la Vecchia Signora avanzar de ronda.

Regreso al Bernabéu

Este domingo repetirá el ritual y volverá a pisar el césped del Santiago Bernabéu siete años después. La última vez lo hizo como portero de la Juventus en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2017/18. Buffon fue expulsado por protestar un penalti injustamente señalado a los italianos sobre la bocina, después de haber igualado el 0-3 de la ida.

Szczesny se vistió de corto y entró en sustitución de Gonzalo Higuaín. No pudo, no obstante, detener el disparo de Cristiano Ronaldo desde los once metros, por lo que el Real Madrid pasó a semifinales de la Copa de Europa en uno de los arbitrajes más criticados de la historia reciente. Así pues, el balance de Szczesny contra el Real Madrid es de cuatro victorias y dos derrotas, además de 11 goles recibidos.