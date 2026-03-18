El reto pendiente de Joan Garcia en la Champions

Un nuevo partido de Champions League para el FC Barcelona y el equipo blaugrana (con Joan Garcia como protagonista) mantienen un mismo objetivo que se alarga desde el principio de la temporada: mantener la portería a cero. Son doce los partidos que encadenan los de Hansi Flick hasta la fecha sin acabar un encuentro de la máxima competición europea sin encajar un gol. El mal fario solo afecta al Viejo Continente, puesto que Joan Garcia ha dejado el cerrojo en su portería en 14 de los 34 partidos que ha disputado como blaugrana.

El 9 de abril contra el Borussia Dortmund en el Spotify Camp Nou, en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions de la temporada pasada, fue la última vez que el Barça acabó un partido de la Champions. Ha llovido desde entonces: prácticamente, un año.

Agravio comparativo

En la campaña anterior, entra la vuelta de los cuartos y la eliminatoria de semifinales contra el Inter, el Barça encajó diez tantos en tres partidos. En lo que llevamos de curso, son 15 los goles recibidos en nueve encuentros. Si nos fijamos en la Fase liga, a pesar de terminar en una notable quinta posición, los catalanes recibieron 14 dianas.

Las estadísticas hablan por sí solas y que contrastan de forma escandalosa con los equipos que quedaron por encima: Arsenal (4), Bayern de Múnich (8), Liverpool (8) o Tottenham (7). Incluso equipos que se quedaron en el play-off, como Inter de Milan y Newcastle (7) o Juventus y Atalanta (10), mejoran drásticamente los registros blaugranas.

La otra cara de la moneda

Es una de las señas de identidad del Barça de Flick, con su línea defensiva tan adelantada. Ahora bien, por contrapartida, los catalanes cerraron la Fase liga como el segundo equipo más goleador con 22 tantos, los mismos que el Bayern y uno menos que el Arsenal.

No obstante, mejorar en el el área propia se ha convertido en una de las asignaturas pendientes que el Barça tiene por delante si quiere triunfar en la Champions, aunque parafraseando a Johan Cruyff, Flick estaría muy de acuerdo con el holandés: “Prefiero ganar por 5-4 que 1-0”.