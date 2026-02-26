El reto (casi imposible) de Marcelino, el entrenador especialista en amargarle la vida al Barça

Discreto, sin hacer demasiado ruido, Marcelino García Toral se ha ganado fama de entrenador fiable y de largo recorrido. No es para menos: lo demuestra su currículum y los años que lleva entrenando a primer nivel. Pero además, también se ha fraguado la etiqueta de ser uno de los entrenadores que mejor sabe plantearle los partidos al Barça. Y este sábado, en el Spotify Camp Nou, a las 16.15 horas, tiene la oportunidad de batir un registro de dimensiones históricas.

No es fácil ganar en el estadio del Barça: menos aún ahora, que el equipo azulgrana ha convertido el remodelado Spotify en un fortín. Pero hacerlo dos temporadas seguidas está al alcance de muy pocos, como Marcelino. Ganar en tres visitas consecutivas, reto al que aspira el entrenador asturiano del Villarreal, solo tiene un precedente.

Marcelino, en un partido con el Villarreal / EFE

El recuerdo de Miguel Muñoz

Ocurrió en los años sesenta: en tres temporadas consecutivas, un entrenador fue capaz de ganar en tres temporadas consecutivas su partido de Liga ante el Barça. Fue Miguel Muñoz, el técnico del Real Madrid, eterno rival.

En 1963, el Real Madrid ganó 1-5. En 1964, ganó 1-2. Y en 1965, repitió victoria, también por 1-2. Es el único entrenador capaz de ganar tres partidos de Liga consecutivos al Barça ejerciendo como visitante.

Marcelino ya ganó el año pasado al Barça como visitante. No fue en el Camp Nou, sino en Montjuïc: el Villarreal aprovechó la celebración liguera del Barça, ya campeón, para llevarse los tres puntos.

Y el año anterior, también ganó en Montjuïc. Concretamente, por 3-5, en un partido muy loco, que acabó por desquiciar al Barça de Xavi.

De hecho, el entrenador de Terrassa dijo tras aquel partido que a final de temporada, abandonaría el cargo.

Marcelino, ante el Real Madrid, en su etapa en el Sporting / -

Otros éxitos ante el Barça

En el currículum de Marcelino García Toral aparecen tres grandes éxitos logrados ante el Barça. Los dos últimos son recientes y por lo tanto, reconocibles a las primeras de cambio; la final de la Copa del Rey que ganó en 2019 como técnico del Valencia y la Supercopa de España que obtuvo en 2021, ya como entrenador del Athletic.

Con el Athletic, también amargó al Barça en la Copa del rey: fue en los octavos de final de la temporada 2021-22, cuando el Barça cayó eliminado en San Mamés, en la prórroga, con un gol de Iker Muniain.

Marcelino García, en el Villarreal-Barcelona / Gabriel Utiel

Su primera gran alegría en el Camp Nou

Muchos años antes, cuando aún era futbolista, Marcelino también vivió una noche para el recuerdo: hay que bucear en el tiempo y remontarse al 28 de febrero de 1987: aquella tarde, el Sporting de Gijón obtuvo una de las victorias más prestigiosas de su historia, un 0-4 en el Camp Nou ante el Barça de Terry Venables.

“El resultado fue abultado”, recuerda Eloy Olaya, autor de dos goles en aquel 0-4, “pero en realidad, el Barça no jugó tan mal; de hecho en la primera parte tuvieron dos ocasiones claras, desbaratadas por Ablanedo”.

Marcelino ganó en el Camp Nou con el Sporting en 1987 / -

El Sporting, entrenado por José Manuel Díaz-Novoa, ganó gracias a su contragolpe, con dos goles en la primera mitad y otros dos en la segunda. Sigue siendo la última victoria del Sporting en el campo del Barça.

La carrera de Marcelino como jugador se prolongó dos temporadas más en el Sporting: no tuvo la continuidad necesaria y firmó por el Racing en el verano de 1989 para jugar en Segunda división. Posteriormente jugó dos cursos en el Levante, antes de colgar las botas como jugador en el Elche, en 1994.