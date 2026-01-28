El reto de Flick para el partido del Barça contra el Copenhague

La locura de la jornada final de la 'fase liga' de la Champions está a punto de arrancar. Este miércoles a las 21 horas se disputan 18 partidos a la vez con todo en juego: desde el liderato hasta los puestos de playoffs, además del 'top-8'. El FC Barcelona es uno de los 14 clubes que se juegan el acceso directo a los octavos, que se decidirá, seguramente, por la diferencia de goles. Los tantos anotados tendrán un papel clave, pero también los no recibidos.

El equipo de Hansi Flick suma 18 dianas en siete partidos. Sin embargo, ha encajado 13 y es, junto al Atlético de Madrid, el conjunto con más goles en contra del 'top-15'. Una sangría defensiva que ha menguado las opciones del Barça de confirmar su presencia directa en los octavos de final con antelación.

Asimismo, los azulgranas no han sido capaces de mantener la portería a cero en lo que llevamos de competición. Joan Garcia ha concedido siete en cuatro encuentros, ante Newcastle (1-2), Chelsea (3-0), Eintracht (2-1) y Slavia (2-4), mientras que Szczesny ha recibido cinco en tres choques, contra PSG (1-2), Olympiacos (6-1) y Brujas (3-3).

Flick prioriza la portería a cero a la goleada

Para alcanzar el 'top-8', los catalanes deberán golear al Copenhague, pero también mantener la portería a cero, pues los tantos en contra juegan un papel crucial en el diferencial de goles, como bien señaló Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la cita europea: "Lo primero es dejar la portería a cero y defender bien, pero también tenemos que marcar goles para ganar y estar en el Top-8".

Todo lo contrario sucede en el resto de competiciones, donde el Barça ha dado un paso adelante en las últimas semanas, especialmente con el regreso de Joan Garcia. En el último mes y medio, los azulgranas han mantenido el candado en siete ocasiones, mientras que en todo el curso suman once porterías a cero, ocho en liga, dos en Copa y una en Supercopa.

Ter Stegen, antes de emprender un nuevo camino en Girona, no encajó contra el Guadalajara, mientras que el guardameta de Sallent, que ha disputado 18 choques sin contar los de la Liga de Campeones, fue de la partida en los diez encuentros restantes donde el Barça no recibió. El conjunto catalán intentará trasladar esta dinámica a la Champions, al menos contra los daneses, para acercar su presencia directa en los octavos de final y, a su vez, evitar un cruce de playoffs que puede ser terrorífico.