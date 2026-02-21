El reto más extremo de Lamine Yamal

El mes sagrado de los musulmanes ya está aquí y, con él, uno de los mayores desafíos físicos de la temporada para Lamine Yamal. La joven perla del FC Barcelona, pieza indiscutible en el esquema de Flick, profesa y cumple a rajatabla el Ramadán. Si bien la pasada campaña ya demostró una madurez inaudita para gestionar su rendimiento, el caprichoso calendario de LaLiga le ha reservado este año una auténtica prueba de fuego: sus cuatro compromisos ligueros se disputarán en la franja de las 16:15 horas.

El problema real no es el ayuno en sí, al que el jugador está más que habituado, sino el reloj. En estas semanas de febrero y marzo, el sol en España se pone entre las 18:30 y las 19:00 horas. Esto significa que cuando ruede el balón frente al Levante UD, el Villarreal CF, el Athletic Club en San Mamés y el Sevilla FC, Lamine se encontrará en la fase más restrictiva del día. Ni una gota de agua. Ni un gramo de alimento. Durante los 90 minutos de máxima exigencia física, más todo el calentamiento intenso, el internacional español se verá obligado a rendir al máximo nivel de la élite con los depósitos vacíos.

Lamine Yamal inicia su Ramadán / @lamineyamal

A diferencia de los encuentros nocturnos, como será la vuelta de la semifinal de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid a las 21:00 horas, donde podrá romper el ayuno tranquilamente antes o durante el partido, el horario de media tarde es el peor escenario posible para la deshidratación. En un fútbol tan explosivo como el actual, y para un extremo que vive del desborde, el cambio de ritmo y el sprint continuo, la falta de líquidos eleva de forma exponencial el riesgo de fatiga, calambres e incluso roturas fibrilares.

El plan del club

A pesar del indudable desgaste físico que supone la alta competición, en Can Barça el mensaje es de absoluta tranquilidad. No existe ninguna alarma respecto al estado del jugador. En primer lugar, porque las fechas evitan los meses de calor extremo, lo que facilita enormemente la gestión del esfuerzo físico. Y, sobre todo, porque el club azulgrana, al igual que el resto de gigantes europeos, cuenta con una amplia experiencia a la hora de arropar a sus futbolistas musulmanes durante esta época del año.

Para asegurar que el rendimiento deportivo de Lamine no se vea comprometido, los servicios médicos y el cuerpo técnico han trazado un plan específico en constante coordinación con el jugador, como ya contamos en SPORT.

Lamine Yamal en el suelo durante el partido contra el Girona / David Borrat / EFE

El club le ofrece todas las facilidades para cumplir con su religión mediante una hoja de ruta basada en adaptar sus pautas nutricionales y rutinas de entrenamiento. La clave reside en la planificación nocturna: se realiza una distribución estratégica de las comidas durante las horas sin sol y se hace especial hincapié en una hidratación profunda y calculada justo antes del amanecer.

Gracias a esta preparación, el cuerpo del atacante logra sostener el esfuerzo físico que demanda el terreno de juego. Con este sólido soporte del club y su indudable compromiso, Lamine Yamal está plenamente preparado para seguir marcando la diferencia en LaLiga.