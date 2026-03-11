Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Manchester CityAlineación Real MadridLeverkusen - ArsenalPSG - ChelseaClasificación París-NizaEric GarcíaAyusoHonda Aston MartinAston MartinMetropolitano céspedBodo GlimtCuadro ChampionsGrada animación MadridEtapa 5 París-NizaVíctor FontCity Football GroupXavi EspartCuadro Barça ChampionsClasificación Tirreno-AdriáticoJulia TorresAtlético millonesSocio BarcelonaVuelta Champions LeagueCúando juega AlcarazMarató Barcelona 2026Horarios GP China F1Ayuso VingegaardBoris BeckerEtapa 4 Tirreno-AdriáticoRoony BardghjiMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El reto del Barça para soñar con la Champions: blindar a Joan Garcia

Incapaz de dejar su portería a cero en los nueve partidos europeos que ha disputado, los 15 goles encajados pone en riesgo las aspiraciones europeas

San Joan García salva al Barça ante el Espanyol

San Joan García salva al Barça ante el Espanyol

Joan Garcia, MVP del derbi contra el Espanyol / Perform

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

El Barça tiene una seria asignatura pendiente con el gol en contra en Europa. En una competición que castiga cada error, conceder con tanta facilidad lastra las opciones reales de alzar la Champions. El equipo de Flick se define por una apuesta valiente con una línea defensiva adelantada compensada por una capacidad ofensiva arrolladora. Sin embargo, este año los números en Champions no mienten: 15 goles concedidos en 9 partidos y ni una sola portería a cero.

Las estadísticas hablan por sí solas. Pese a terminar quintos en la fase de liga, el Barça cae hasta la decimoséptima posición en la tabla de goles en contra. Esos 14 goles encajados en ocho encuentros contrastan de forma escandalosa con los equipos que quedaron por encima: Arsenal (4), Bayern (8), Liverpool (8) o Tottenham (7). Incluso equipos que se quedaron en el play-off, como Inter y Newcastle (7) o Juventus y Atalanta (10), mejoran drásticamente los registros blaugranas.

Con los de arriba con registros ofensivos parecidos, el diferencial con los gigantes de Europa es puramente defensivo. Equipos como Arsenal, Liverpool o Bayern también marcan a raudales y dominan la mayoría de sus partidos, pero no encajan tanto. Y es ahí donde reside la diferencia clave para ser un candidato real, una fragilidad que el Barça ya pagó cara el año pasado. No fue un rival inferior al Inter, e incluso estuvo a segundos de ganarle, pero conceder siete goles en unas semifinales es una losa demasiado pesada para sacar el billete a la final, que tanto explica el hecho que el partido no se sentenciara antes, como la derrota en si.

NEWCASTLE (United Kingdom), 10/03/2026.- Harvey Barnes of Newcastle United (L) and Raphinha of Barcelona (R) in action during the UEFA Champions League Round of 16 first leg match between Newcastle United and FC Barcelona, in Newcastle, Britain, 10 March 2026. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Joan Garcia salva un remate del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El riesgo del funambulista

Tácticamente, el problema no es solo la altura de la línea, sino el balance tras pérdida. Flick exige una presión asfixiante que, cuando el rival logra saltar con un pase largo o una conducción rápida, deja a los centrales en situaciones de uno contra uno en campo abierto con 40 metros a sus espaldas. En Europa, donde el nivel técnico de los rivales es de élite, ese segundo de retraso en la presión al lanzador se convierte en una sentencia. De hecho, si los registros no son aún peores es gracias al excelente estado de forma de Joan Garcia, que partido tras partido actúa como salvador.

Noticias relacionadas y más

La línea adelantada es innegociable para Flick, pero en Europa el riesgo aumenta exponencialmente. Hay que remontarse a abril de 2025 para encontrar la última portería a cero en Champions (4-0 ante el Dortmund). Si el Barça quiere llegar lejos, la corrección debe ser inmediata, empezando por la vuelta ante el Newcastle, que ayer disparó hasta 16 veces. Mantener la portería a cero será la llave para cuartos y las posibles eliminatorias posteriores. Los goles llegan con facilidad, pero conceder tanto es un lujo que esta Champions nunca perdona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL