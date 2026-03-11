El reto del Barça para soñar con la Champions: blindar a Joan Garcia

El Barça tiene una seria asignatura pendiente con el gol en contra en Europa. En una competición que castiga cada error, conceder con tanta facilidad lastra las opciones reales de alzar la Champions. El equipo de Flick se define por una apuesta valiente con una línea defensiva adelantada compensada por una capacidad ofensiva arrolladora. Sin embargo, este año los números en Champions no mienten: 15 goles concedidos en 9 partidos y ni una sola portería a cero.

Las estadísticas hablan por sí solas. Pese a terminar quintos en la fase de liga, el Barça cae hasta la decimoséptima posición en la tabla de goles en contra. Esos 14 goles encajados en ocho encuentros contrastan de forma escandalosa con los equipos que quedaron por encima: Arsenal (4), Bayern (8), Liverpool (8) o Tottenham (7). Incluso equipos que se quedaron en el play-off, como Inter y Newcastle (7) o Juventus y Atalanta (10), mejoran drásticamente los registros blaugranas.

Con los de arriba con registros ofensivos parecidos, el diferencial con los gigantes de Europa es puramente defensivo. Equipos como Arsenal, Liverpool o Bayern también marcan a raudales y dominan la mayoría de sus partidos, pero no encajan tanto. Y es ahí donde reside la diferencia clave para ser un candidato real, una fragilidad que el Barça ya pagó cara el año pasado. No fue un rival inferior al Inter, e incluso estuvo a segundos de ganarle, pero conceder siete goles en unas semifinales es una losa demasiado pesada para sacar el billete a la final, que tanto explica el hecho que el partido no se sentenciara antes, como la derrota en si.

Joan Garcia salva un remate del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

El riesgo del funambulista

Tácticamente, el problema no es solo la altura de la línea, sino el balance tras pérdida. Flick exige una presión asfixiante que, cuando el rival logra saltar con un pase largo o una conducción rápida, deja a los centrales en situaciones de uno contra uno en campo abierto con 40 metros a sus espaldas. En Europa, donde el nivel técnico de los rivales es de élite, ese segundo de retraso en la presión al lanzador se convierte en una sentencia. De hecho, si los registros no son aún peores es gracias al excelente estado de forma de Joan Garcia, que partido tras partido actúa como salvador.

La línea adelantada es innegociable para Flick, pero en Europa el riesgo aumenta exponencialmente. Hay que remontarse a abril de 2025 para encontrar la última portería a cero en Champions (4-0 ante el Dortmund). Si el Barça quiere llegar lejos, la corrección debe ser inmediata, empezando por la vuelta ante el Newcastle, que ayer disparó hasta 16 veces. Mantener la portería a cero será la llave para cuartos y las posibles eliminatorias posteriores. Los goles llegan con facilidad, pero conceder tanto es un lujo que esta Champions nunca perdona.