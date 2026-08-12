FC BARCELONA
El reto del Barça: encontrar al nuevo Ronald Araujo
El área de scouting del club, que dirige el portugués João Amaral, rebusca talento en Sudamérica con fichajes 'low cost' que no superen los tres millones de euros
Ronald Araujo se ha ido, de momento, cedido al Liverpool, para alivio de una parte del barcelonismo, que considera que su etapa como jugador blaugrana había terminado ya hacía algún tiempo.
Su salida temporal es un acierto mayúsculo, como también lo fue su llegada. La suya ha sido una de las operaciones más rentables de los últimos años. Y sirve como modelo para el área de scouting, que dirige el ejecutivo portugués João Amaral por segunda temporada consecutiva.
El central uruguayo fue incorporado en 2018 procedente del Boston River, de Montevideo, por 1,7 millones de euros. Ramón Planes, entonces miembro de la secretaría técnica, fue su valedor. Como se cumplieron los bonus establecidos, la operación acabó saliendo por 6,7 kilos. Un chollo.
Ronald empezó en el filial, que entonces dirigía García Pimienta. Y, en 2019, debutó en el Camp Nou cuando Todibo (otro fichaje absolutamente rentable porque solo costó 1 millón de euros) se lesionó.
Premisas definidas
El Barça busca ahora nuevos Ronald Araujo en Sudamérica, el mayor mercado productor y exportador de talento, que mapea de forma incisiva con un grupo de scouts muy cualificado. Y lo hace con unas directrices de captación que se adecúan al perfil del central uruguayo.
El Barça busca adelantarse a los grandes europeos, captando talento precoz en operaciones que, en líneas generales, no superen los 3 millones de euros. Se pretende que estos futbolistas completen su formación en el filial, que se considera el escenario ideal para que aprendan el solfeo del juego del club. La inversión inicial se reduce significativamente, pero, al mismo tiempo, hay un mayor número de competidores, porque son muchos los clubes europeos que buscan estos perfiles.
En la práctica, significa que el Barça renuncia a un volumen importante de futbolistas de base sudamericanos con mucho más cartel, la mayoría de los cuales son captados por los clubes ingleses, o dan el salto a un primer equipo y no a un filial.
En este último caso, por ejemplo, se encaja el interesantísimo lateral izquierdo brasileño Kauã Prates, que precisamente hoy cumple los 18 años y que puede incorporarse oficialmente al Borussia Dortmund, que ha pagado 7 millones de euros, más cinco de variables, al Cruzeiro.
Los últimos movimientos del Barça en la región refuerzan este posicionamiento de hacer fichajes ‘low cost’. Es el caso de la cesión, en enero, del polivalente lateral uruguayo Patricio Pacífico, del Defensor Sporting Club, renovada en julio por un año más debido a la lesión de larga duración en la rodilla que ha sufrido el internacional sub-20.
O la reciente cesión acordada con LDU Quito por el lateral izquierdo ecuatoriano Josué Caicedo, de 18 años, para la presente temporada, con una opción de compra cerrada. Ya entrena bajo las órdenes de Juliano Belletti.
Este tipo de movimientos no significa que el Barça renuncie a batirse con los otros grandes del Viejo Continente cuando aparezca algún extraclase o candidato a ser crack.
El último de ellos ha sido Eduardo Conceição, de 16 años, un delantero total de la base del Palmeiras, a quien se observa con detenimiento, pero con quien se ha pospuesto cualquier tipo de movimiento. Es demasiado joven y aún no ha debutado en el fútbol profesional.
El anterior fue Estevão, que terminó en el Chelsea por 61 millones de euros, y por el que el Barça nunca movió ficha, simplemente porque ocupa la misma posición que un tal Lamine Yamal.
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