El reto de Balde ante el Rayo: "Queremos romper la maldición"

El FC Barcelona no gana al Rayo desde el 27 de enero de 2021 Los de Xavi tampoco han sido capaces de ganar los dos últimos encuentros que han jugado a las 14:00 horas

Alejandro Balde se ha mostrado motivado para el próximo partido contra el Rayo Vallecano. El lateral azulgrana acepta el 'reto' de ganar al conjunto madrileño tras haber sido incapaces de hacerlo en los últimos dos años. Además, Balde ha calificado de "buen inicio de temporada" los primeros meses de temporada del Barça.

El FC Barcelona no gana al Rayo Vallecano desde el 27 de enero de 2021. Los últimos registros del Barça contra el equipo de la barriada de Vallecas no son para nada buenos. Los azulgranas no solo no han sido de capaz de ganarles en los últimos cuatro enfrentamientos, sino que han perdido 3 de ellos y han empatado 1.

Es por eso que, tras el parón internacional, Balde está motivado para romper los malos registros del Barça contra el rayo: "Es un reto para todo el equipo. No hemos podido ganar al Rayo en dos años. Romper esta 'maldición' es un buen reto para el sábado".

El lateral azulgrana recordó que jugar de visitante contra el Rayo siempre es difícil: "Vallecas siempre es un campo muy complicado con un rival que tiene un estilo de juego muy duro. Tenemos que hacer nuestro juego e ir a por los tres puntos".

Además, Balde aprovechó para hablar del inicio de campaña: "Creo que hemos hecho un buen inicio de temporada. En la Liga estamos ahí y en la Champions nos falta una victoria para clasificarnos. Estamos a cuatro puntos del primero (Girona), la temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas".

Balde: Mi sueño siempre fue llegar al primer equipo y se ha cumplido / | perform

El reto de la doble 'maldición'

Los de Francisco recibirán al Barça el próximo sábado a las 14:00 horas, un horario que últimamente tampoco se les ha dado muy bien a los de Xavi. El 1-1 ante el Cádiz en casa en la 2020/2021 y el 1-1 del derbi de fin de año contra el Espanyol en la 2022-23 son los dos últimos partidos que el FC Barcelona ha disputado en este horario. Así que el reto es doble, no se puede dormir el Barça si quiere pelear por el liderato.

Aunque se espera que Frenkie de Jong regrese a los terrenos de juego tras superar su lesión en el tobillo derecho, en Vallecas Xavi no podrá contar ni con Gavi, que estará lesionado el resto de la temporada, ni con Sergi Roberto, que sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. La gran duda es si Ter Stegen estará disponible a pesar de sus problemas en la espalda.