Un reto de dos metros en las dos áreas: ¿Por qué es tan especial Woltemade y qué soluciones tiene Flick?

El Barça se medirá esta noche al Newcastle, un equipo que cuenta con hasta dos jugadores de 1,98 de altura (el portero Nick Pope y el ariete Nick Woltemade), además del central Dan Burn de 2,01 metros. No son las únicas torres del conjunto inglés: Schar (1,88) y Joelinton (1,86) también apuntan al once y los futbolistas más bajos del presumible equipo titular están por encima del metro setenta: Trippier (1,78) y Murphy (1,79).

Unos perfiles de altura que, juntamente con el ambiente de St. James' Park, condicionarán el estilo de partido. Exfutbolistas españoles de la Premier lo han explicado más de una vez: sentir el público tan encima en cada jugada hace que los jugadores tengan más prisa en llegar al área y se impone un fútbol más directo. Ese es el tipo de encuentro que planteará el Newcastle, que tratará de aprovechar la velocidad de sus extremos y la altura de sus delanteros.

Un escenario que invita a pensar que Flick pueda introducir en el once varios cambios respecto al duelo ante el Valencia. La gran duda, en este sentido, es la pareja de centrales. Cubarsí (1,84) y Eric (1,82) demostraron un gran entendimiento en el último encuentro liguero; son los más preparados con el balón y también dominan la línea del fuera de juego. Pero les faltan centímetros para contrarrestar el juego aéreo del Newcastle y no son especialistas en los duelos individuales a campo abierto.

El central Burn y el ariete Woltemade, dos gigantes en las áreas / INSTAGRAM

Es por eso que seguro que Flick le ha dado vueltas a la posibilidad de introducir en el once a Araujo (1,91) o a Christensen (1,87). "Cubarsí y Eric lo han hecho bien... no tengo dudas con ellos, pero ya veremos qué hago mañana", apuntó el alemán en la previa. Hasta ahora ha ido probando varias combinaciones para suplir la ausencia de Iñigo: Cubarsí-Araujo (Mallorca, Levante), Eric-Christensen (Rayo) y Cubarsí-Eric (Valencia).

Ante el Newcastle, la defensa del Barça se medirá a dos extremos muy exigentes como Murphy (1,79) y Gordon (1,83) y el gigante Woltemade (1,98).Flick también podría incorporar altura con la entrada de futbolistas como Frenkie de Jong (1,81) y Lewandowski (1,86), que fueron suplentes ante el Valencia. Entre los dos onces probables de Barça y Newcastle hay alrededor de tres centímetros de diferencias (1,87 de los ingleses por 1,84 de los azulgranas).

¿Por qué es tan especial Woltemade?

En su primer partido con el Newcastle Woltemade ya dejó su sello con un gol y una actuación muy elogiada en la prensa inglesa. "Es impredecible; sus regates, pases y disparos no se encuentran en los libros de texto; son únicos, sin comparación internacional. A diferencia de otros jugadores de élite, su centro de gravedad rara vez está en el centro del movimiento. Se nutre de su espíritu libre y su confianza en sí mismo, y parece querer reinventar el juego como número 9", apuntó The Guardian.

Incorporado por 80 millones de euros procedente del Stuttgart, también se ha hecho ya con la titularidad de la selección alemana. Curiosamente, al ariete alemán de 23 años, lo que más se le ha reprochado hasta ahora es que no haya explotado todo su potencial aéreo.

De los 12 goles que hizo en la liga alemana la pasada temporada, solo uno fue de cabeza. En su debut ante los Wolves, sin embargo, su estreno goleador fue con un gran cabezazo. "He trabajado mucho en ello en las últimas semanas, en los últimos meses y el último año", aseguró recientemente.

Hoy será uno de los grandes peligros del Newcastle, pero no el único como subrayó The Guardian. "Los pies hábiles de Woltemade, su capacidad para retener el balón y su tendencia a retrasarse para conectar el juego sugieren que algún día podría desempeñarse como un número 10 muy efectivo detrás de Wissa. Este jueves está previsto que lidere el ataque contra el Barcelona en St James' Park y el club catalán deberá encontrar la forma de neutralizar al imponente dictador del mediocampo de Howe, el italiano Sandro Tonali".

Pero hay más: uno de los tapados puede ser el central Dan Burn, de más de dos metros, que perdió el anular de su mano derecha cuando era solo un niño (11 años) mientras trataba de subir una valla y se le quedó clavado el anillo.

Antes del accidente jugaba de portero y ahora con 33 años disfruta de su mejor momento. Con 17 años trabajaba en un supermercado, ahora tratará de ser una de las grandes amenazas aéreas ante el Barça.