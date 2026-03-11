Se retira Paco Alcácer, el delantero que no cuajó en el Barça de la MSN

Con tan solo 32 años y una carrera ligada a LaLiga española, Paco Alcácer cuelga definitivamente las botas. El exjugador del FC Barcelona, que disputó su último partido el 11 de enero de 2025, hace más de un año, se retira del fútbol profesional.

Según avanzó el medio 'Las Provincias', el mítico delantero español decide poner fin a su trayectoria pese a todavía tener varias ofertas de clubes tanto nacionales como extranjeros. En ese sentido, sonó con fuerza en el pasado mercado de invierno su posible incorporación al Almería de LaLiga Hypermotion, una operación que finalmente no llegó a buen puerto.

Paco Alcácer se retira dejando un balance de 455 partidos disputados y 170 goles anotados a nivel de clubes, destacando su paso por el Valencia y por el FC Barcelona. Tras golear durante varios años en Mestalla y con un breve paso por el Getafe, la entidad azulgrana decidió apostar por él en 2016 como un buen suplente de garantías para rotar con Luis Suárez en aquella delantera formada por la MLS, desembolsando 30 millones de euros por su fichaje.

Paco Alcacer podría regresar a LaLiga / Twitter: @paco93alcacer

En su etapa en el Barça, el ariete anotó 15 goles en 50 partidos durante las temporadas 16/17 y 17/18, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta su rol en el cuadro azulgrana tanto con Luis Enrique como con Ernesto Valverde.

Sin embargo, el valenciano no llegó a triunfar y no terminó de convencer en el Camp Nou, donde las expectativas eran altas teniendo en cuenta su rendimiento en el Valencia y el preció que pagó el Barça por él.

Tuvo que buscarse entonces un nuevo destino, que encontró en el Borussia Dortmund en forma de cesión a cambio de 2 millones de euros. Triunfó en Alemania, por lo que el BVB abonó otros 21 'kilos' más para desvincularse definitivamente del Barça. También pasó por el Villarreal, antes de marcharse lejos de Europa poniendo rumbo a la Liga de Emiratos Árabes Unidos, donde militó en el Sharjah y en el Emirates Club antes de retirarse de forma no oficial el pasado 11 de enero de 2025, fecha en la que se vistió de corto por última vez.