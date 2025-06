El resurgir de Joan Garcia: de plantearse otra vida a llegar a la portería del Barça

Joan Garcia no lo ha tenido fácil para llegar a la élite, pero ha conseguido ser valorado al máximo nivel: primero por el RCD Espanyol, en el que se ha consolidado en la élite; ahora por el FC Barcelona que apuesta por él como su portero de futuro; y por la Federación que lo tiene como uno de los guardametas de futuro a medio plazo de la Roja.

Joan siempre había sido una gran promesa en la cantera del Espanyol, pero no se consolidaba en el primer equipo. Sus primeras actuaciones sembraron unas dudas que le hicieron plantearse muchas cosas. El de Sallent llegó a temer que quizá con el fútbol no podría ganarse la vida. Estaba tocado en el plan anímico viendo cómo su aspiración de ser portero del Espanyol se torcía y se planteó optar por otra vía para asegurarse su futuro.

El que apunta como nuevo portero del Barça para la temporada 2024/25 se interesó por el camino de los estudios y decidió matricularse en la Universidad para estudiar preparación física. Un camino que le daría estabilidad por si en el fútbol no conseguía llegar a la élite.

Otro planteamiento que se hizo fue marcharse cedido a algún equipo de Primera Federación, una categoría profesional, pero que significaba dar un paso atrás. Su prioridad era jugar y coger confianza, algo que en el cuadro blanquiazul no estaba consiguiendo.

“Su mentalidad lo mantuvo a flote”

Finalmente, sus cualidades lo llevaron a ser el portero titular en Segunda División y explotar de la mano de Manolo González en el primer equipo blanquiazul. “Su mentalidad lo mantuvo a flote”, comentan desde el entorno del jugador.

Joan Garcia tuvo la humildad de plantearse otras opciones distintas al fútbol cuando su zona de confort podía ceñirse en esperar tranquilamente como suplente del primer equipo. El catalán nunca puso ni una mala cara ni tuvo un mal comportamiento cuando estaba ‘tocado’. Al contrario, una de las virtudes que más destacan de él es su manera de hacer vestuario. “Tiene madera de líder”, comentan.

Joan Garcia durante un entrenamiento con el RCD Espanyol / EFE

“Fue un gran descubrimiento”

Sus buenas prestaciones lo llevaron a ser convocado por la selección olímpica para disputar los Juegos de París 2024. Sabía que iba como suplente de Arnau Tenas, pero se le abrió la opción de jugar en el tercer partido, con España ya clasificada... una lesión en la espalda se lo impidió. El plan del seleccionador Santi Denia era que medio tiempo lo jugara Joan Garcia y la segunda parte fuera para Iturbe, el cancerbero del Atlético de Madrid.

Candidato al Mundial 2026

Joan no pudo participar y fue el único de los 22 convocados que no tuvo ni un minuto en la cita parisina. “Fue un gran descubrimiento”, comentan desde la Federación sobre el carácter y talante que tuvo. Celebró el oro como el que más, estuvo al lado de sus compañeros y se sintió totalmente partícipe del éxito.

“Es una persona extraordinaria”, señalan también algunos de sus compañeros de la Rojita. La cercanía con todo el mundo y su buen tono impactó en la selección. Aunque Luis de la Fuente no lo ha llamado todavía, en la Federación le tienen una gran estima y es claro candidato a ser uno de los tres porteros que acudan al Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Joan, por ahora, asume con la misma humildad de siempre su inminente paso al FC Barcelona. Así es su talante y su gente más próxima está convencida de que no cambiará. No es una persona de grandes lujos. Perderse por el Pirineo a hacer senderismo es una de sus aficiones preferidas. No necesita mucho más que sus amigos, su familia y hacer cosas sencillas para ser feliz.

A la altura de Courtois o de Oblak

Su carácter afable cautiva y, profesionalmente, se deja la piel en cada entrenamiento sea titular o no. En el Barça llega para ser un guardameta que marque una época, aunque todavía no sepa con quién deberá competir.

Su nivel es muy alto y los técnicos de la Federación consideran que no le va a la zaga a las mejores versiones de Courtois o de Oblak. Su presente ya es espléndido y el futuro inimaginable. “El Barça se lleva a una gran persona y un porterazo”, comentan en la RFEF como conclusión a lo que Joan Garcia puede aportar al actual campeón de Liga.