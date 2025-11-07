El resurgir de Ilaix amenaza al Barça: "Me equivoqué, tenía mucha presión"

El Celta recibirá al Barça este domingo en su mejor momento liguero tras dos victorias a domicilio ante Osasuna (2-3) y Levante (1-2). En el Ciutat de València, los celestes jugaron una hora con un futbolista más por la roja directa que vio Unai Vencedor por una dura entrada a Ilaix Moriba, quien. de esta manera fue determinante en el triunfo de su equipo.

Celta - Sevilla : El gol de Ilaix Moriba

En un Celta donde adivinar el once titular es una quimera y Claudio Giráldez se ha convertido en el terror del Fantasy, Ilaix Moriba es el segundo futbolista de campo más utilizado por el técnico de Porriño en minutos en Liga (709'), solo 5 menos que Sergio Carreira.

La insistencia de Iago Aspas y Claudio Giráldez

La temporada pasada, Ilaix fue clave en la clasificación europea. Jugó como cedido por el RB Leipzig, que estableció en el contrato de préstamo una opción de compra de 6 millones de euros. El Celta hizo un esfuerzo y la pagó, pero se necesitaba algo más. Alentado por su compañero Iago Aspas y por el técnico, Claudio Giráldez, el centrocampista accedió a bajarse el sueldo considerablemente. Meses antes, en febrero, había declarado su felicidad en Vigo.

Pero lo más significativo de esas declaraciones, compartidas en su momento por su agencia, fue reconocer, cuatro años después, su error: "Me equivoqué saliendo del Barça. Era muy joven y tenía muchas presiones. Por un momento pensaba que se acababa todo".

Las acusaciones de Laporta y Koeman

Y es que Ilaix lo tenía todo a su favor para hacer carrera como azulgrana. Pero todo se torció por su negativa a renovar. "Es una situación que no aceptamos y debemos actuar. No aceptaremos que se vaya libre. Me gustaría que recapacitara", dijo Joan Laporta. "Es futuro del club. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante, sino jugar partidos. Estoy decepcionado", añadió Ronald Koeman.

FC BARCELONA - HUESCA. FOTO: VALENTI ENRICH. ilaix moriba - francisco trincao - ronald koeman. barça. liga españa 2020/2021 barça - huesca a puerta cerrada. sustitucion 2020/2021. camp nou / VALENTI ENRICH

El camino de Ilaix tras dejar el Barça y hasta el 'oasis' del Celta, donde se ha reencontrado con su mejor fútbol, no ha sido nada fácil y por sus palabras, seguro que tuvo tiempo para recapacitar como le pidió Laporta. El último día de agosto de 2021, el RB Leipzig fichó al centrocampista por 16 millones de euros más 6 en variables. A la postre, en el cuadro alemán solo jugó 100 minutos repartidos en 6 partidos, y fue cedido al Valencia (46 partidos y 1 gol) y al Getafe (14 partidos, 0 goles).

Un 'box to box' con margen de mejora

En Vigo, Ilaix vuelve a ser aquel futbolista explosivo, un 'box to box' con potencia y calidad en su pierna derecha, aunque sigue con el déficit del gol. A la que ajuste al punto de mira y entren sus disparos, se convertirá en un centrocampista muy completo. Tiene solo 22 años y mucho margen de mejora.

Ilaix Moriba es uno de los 4 exazulgranas del conjunto vigués. Òscar Mingueza está lanzado tras un inicio irregular y en el feudo del Levante firmó un gol y una asistencia; Ferran Jutglà firmó sus primeros goles en Pamplona y lo hizo con doblete, mientras Marcos Alonso ha dejado atrás sus problemas físicos para volver a liderar la defensa olívica, aunque no jugó en Zagreb por una indisposición. Un Celta al ritmo del Barça.