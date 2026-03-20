Del 'resurgido' tridente al impenetrable Camp Nou: el Barça se agiganta en Europa

No fue un partido perfecto. El FC Barcelona no fue superior al Newcastle United de principio a fin. De hecho, en la primera mitad las ‘urracas’ libraron batalla y jugaron con los nervios de los culés. Quizás por ello el resultado final del encuentro, el atronador 7-2 favorable al conjunto blaugrana, genera aún más respeto en Europa. Un equipo tan feroz en área rival sin necesidad de dominar los 90 minutos es muy temible. Por implacable y por impredecible. Los vendavales que no se pueden vaticinar son los más peligrosos.

Desde el último segundo del tiempo de añadido de la primera mitad, cuando Lamine Yamal marcó de penalti el tercer tanto del Barça, hasta que Robert Lewandowski se adjudicó el sexto, solo pasaron 16 minutos de juego. Cuatro goles en poco más de un cuarto de hora. Casi nada. El Newcastle, que había sobrevivido a los dos primeros envites locales y había logrado igualar el electrónico, claudicó ante tal chaparrón. En un abrir y cerrar de ojos, sin tiempo de reacción, la eliminatoria quedó sentenciada. Fue una sensación muy parecida a la que los futbolistas azulgranas sufrieron en cuartos de la Champions League 2019/20, en el partido de infausto recuerdo disputado en Da Luz en el que el Bayern de Múnich de Hansi Flick les vapuleó (2-8). Afortunadamente, ahora el técnico alemán se sienta en el banquillo culé. Y son los otros aspirantes a la máxima competición continental los que lo temen.

El factor Camp Nou

Los números del Barça desde su regreso al Estadi tras la remodelación también asustan, y mucho, a los rivales. Más allá de las 13 victorias en los 13 partidos disputados entre todas las competiciones, los de Flick registran un balance de 46 goles a favor y únicamente 9 en contra en el Spotify Camp Nou. La media es de más de 3,5 tantos celebrados por encuentro y de menos de uno recibido. Uno de esos triunfos, de hecho, fue contra el rival de los catalanes en los cuartos de final de la Champions, el Atlético de Madrid. El cuadro colchonero sufrió de lo lindo para evitar una remontada histórica en las semifinales de la Copa del Rey. Se salvó por los pelos y gracias al 4-0 de la ida.

Más allá de los números, fríos por naturaleza, el Barcelona está empezando a recuperar la versión más formidable de Raphinha, vital a todos los niveles, y Lewandowski puso fin ante el Newcastle a una mala racha de un solo gol en sus últimas siete apariciones. El polaco también perdonó algunas ocasiones claras anteayer, pero se resarció en el mismo compromiso con un doblete. Y en el club no hay ninguna duda de que Ferran Torres, clave en partidos trascendentales del curso pasado, también aparecerá más pronto que tarde por mucho que lleve más de un mes sin ‘mojar’.

Lamine ’superstar'

El genio de Rocafonda, que en las últimas semanas había sido el único atacante realmente inspirado, vuelve a estar muy bien acompañado. Y eso, claro está, también le está ayudando a subir un peldaño más como estrella del Barça. Si la última temporada de Xavi fue la de su consolidación en el primer equipo y el curso pasado el de la ‘explosión’, en la campaña actual ya no hay ninguna duda de que es el líder indiscutible del proyecto de Flick. El ‘10’, como bien indica su dorsal. Ya son 21 goles y 16 asistencias para el canterano, uno de esos futbolistas ‘escogidos’ capaz de abrazar el balón cuando más quema y de indicar el camino cuando el grupo anda perdido.

Lamine está completamente centrado en lograr su primera Champions. Ya avisó que quiere la orejona y el Mundial. Quizás no consigue su objetivo, pues es tremendamente ambicioso, pero sin su actitud sí que es imposible. ‘Su’ Barça, de momento, empieza a infundir mucho respeto. Toca vengarse del Atlético para que la candidatura blaugrana se hinche de todavía más argumentos.