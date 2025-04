El juvenil del Barça hace historia y Belletti se corona como el entrenador del futuro

Este Juvenil A del Barça es cosa seria. Un equipo que no tuvo piedad del Trabzonspor turco y se coronó con todo el merecimiento como el mejor de Europa para reivindicar, y de qué manera, el trabajo que se hace en La Masia. De la mano de un Juliano Belletti que se confirmó como el entrenador del futuro en el club, los azulgranas se convirtieron en el primer equipo europeo que logra alzar la Youth League en tres ocasiones (2014, 2018 y 2025). El tercer título de la temporada tras la Copa del Rey y la Liga, y ahora van seguro, a por la Copa de Campeones para un poker histórico.

Juliano Belletti presentó el mismo once que se había impuesto en la semifinal al AZ Alkmaar, pues Ibrahim Diarra se recuperó muy de las molestias sufridas en el tobillo y el refuerzo procedente del filial, Jan Virgili, arrancó en el banquillo. Lo más difícil para el cuadro azulgrana era superar los nervios lógicos en el arranque de una gran final y el ambiente hostil de los aficionados turcos, con cánticos constantes contra el Barça.

Y lo cierto es que lo hicieron muy bien los chicos de Belletti. Se evadieron del entorno y comenzaron a desarrollar su fútbol combinativo. Poco más de diez minutos tardaron en abrir el partido, un factor fundamental en finales de este tipo.

Ibrahim Diarra recibió de Quim Junyent, se revolvió y marcó de tiro raso y ajustado. Alegría desbordante y la tranquilidad de ir por delante en el marcador. El Trabzonspor no asustó hasta el 16', cuando Çakuroglu disparó dentro del área y atajó Yako sin problemas.

Por la vía rápida

El Barça fue por la vía rápida y el segundo no tardó en llegar. En el minuto 18 y a balón parado, un tipo de acciones que se estudian con detalle en la pizarra. Sacó Brian Fariñas, cabeceó Landry Farré y el rechace del meta turco Can Çolak lo aprovechó el central Andrés Cuenca para marcar como si de un experimentado delantero centro se tratase. Y con la derecha, que no es su pierna habitual.

El cuadro turco intentó reaccionar con un par de ocasiones, sobre todo una de Çakiroglu que no pudo llegar de muy poco, pero fue el Barça quien más cerca estuvo del tercero antes del descanso. De hecho, Juan Hernández logró enviar el balón al fondo de la red y de haber valido, hubiera sido un auténtico golazo. El VAR alertó al italiano Andrea Colombo de que el turolense, de nuevo en acción de estrategia al saque de esquina, se encontraba en fuera de juego. También Xavi Espart la tuvo de un duro derechazo en un balón suelto que rechazó el meta del Trabzonspor.

Fueron unos primeros 45 minutos completísimos del cuadro de Belletti, no dejándose intimidar y sacando a relucir su mayor calidad técnica ante un rival que se había presentado en la final de Nyon sin perder un solo partido.

Otro reto que tenía que superar el club azulgrana era el de las segundas partes, porque uno de los pocos déficits de los de Belletti es que les cuesta mantener el tono. Y lo puso difícil de inicio el cuadro turco, que salió con dos cambios y renovados bríos.Andrés Cuenca había marcado un gol... y salvó otro, pues saco bajo palos el cabezazo de Emre Ince.

A través del despliegue de Diarra, el Barça trató de mantener la verticalidad y que el Trabzonspor no le apretara arriba. El maliense estrelló el balón contra el lateral de la red.

Y apareció el capitán para sentenciar. Hugo Alba, que ya debía tener prisa para levantar el trofeo. Aunque tuvo que esperar a que se validara su golazo en el VAR. Un derechazo tras darse la media vuelta y tener la portería entre ceja y ceja.

Un gol que apagó el 'mini infierno' turco. Pero este equipo siempre quiere más y no iba a parar aquí. Pase delicioso de Arnau Pradas y definición de cine de Ibrahim Diarra para su doblete particular. 0-4 y el maliense que se confirmó, este sí, como un fichaje del todo acertado en el club azulgrana. Las cosas como son.

En los últimos compases del encuentro, el Trabzonspor marcó el gol del honor. El lateral izquierdo Bikan aprovechó un centro lateral para maquillar el resultado final. El joven futbolista, visiblemente emocionado, rompió a llorar tras anotar un tanto que estaría lejos de evitar que el Barça de Juliano Belletti levantara la tercera Youth League de la historia del club blaugrana.