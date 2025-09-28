Sama Nomoko decide el derbi y consolida al Barça Atlètic en el liderato

Sama Nomoko se convirtió en el nombre propio del derbi barcelonés entre el Sant Andreu y el Barça Atlètic. Un gol del extremo maliense, que había entrado al césped en la segunda mitad, resolvió un partido en el que ambos equipos tuvieron ocasiones, pero la diferencia de pegada fue decisiva. Mientras que los de Natxo González siguen sin conseguir marcar un gol en su feudo del Narcís Sala, los de Juliano Belletti consolidan su liderato. Nueve puntos sobre 12 posibles, los mismos que Atlético Baleares y Reus FC Reddis, pero en cabeza por tener una mejor diferencia de goles (+6).

El Narcís Sala presentó un ambiente de partido grande, no en vano hacía 15 años que no recibían los cuatribarrados a los azulgranas y había ganas de revancha. Aun así, y aunque hubo algunos momentos puntuales de tensión, como tras una entrada de Tommy Marqués a destiempo o los nervios de los instantes finales, en el césped imperó la tranquilidad y el fútbol.

De más a menos

El partido empezó fuerte, chispeante, entre dos equipos que buscaron la portería contraria. La primera ocasión fue para el Barça Atlètic, una acción por banda izquierda de Ureña que desvió el meta local Iñaki Álvarez, que realizó intervenciones de mérito, así como Emilio Bernad en su estreno con el filial.

En los locales, pronto empezó a brillar Alexis Garcia. Al cuarto de hora, un disparo seco suyo hizo 'volar' a Bernad. Más tarde, en el 27', reclamó penalti, pero el toque de Tommy Marqués fue apreciado como insuficiente por el colegiado.

El juego fue de menos a más en el primer tiempo, con los dos equipos prácticamente esperando la llegada del descanso. En la reanudación, entró Nomoko por Ureña e iba a ser muy protagonista.

Máster de Xavi Espart

Pero antes, quien más cerca estuvo del gol fue la UESA. Alexis envió al travesaño en el 53'. Un minuto después, Max Marcet chutó desviado y en el 56', Bernad salvó el chut de Darbra. Sufrió mucho el Barça Atlètic, pero tuvo la capacidad de reaccionar.

Liderado el filial por un Xavi Espart que se hartó a poner pases peligrosos. El primero, a Barberá (67') y el segundo, a Nomoko (81'), que no pudo superar a Iñaki en la vaselina. Pero solo un minuto después, sí aceró para marcar de chut raso y cruzado. Ni decir tiene que con asistencia de Espart.

Antes del final, Gistau tuvo el segundo, pero la envió al palo y Lucas Viña rozó el empate con otro balón al travesaño para un Sant Andreu sin fortuna. El derbi tuvo, finalmente,. color azulgrana.

La ficha técnica

J.4 | Narcís Sala | 6.000 espectadores

Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez (Pablo Santiago, 76'), Blanco, Javi Gómez (Armand, 83'), Lucas Viña; Darbra, Torices; Naranjo (Salvans, 62'), Alexis (Albertito, 62'), Sergi Serrano; y Max Marcet (Sergi Garcia, 62').

Barça Atlètic: Bernad; Xavi Espart, Mbacke (Álex Campos, 57'), Olmedo, Oduro; Tommy Marqués, Brian Fariñas, Juan Hernández (Walton, 91'); Ureña (Sama Nomoko, 46'), Barberá (Gistau, 70'), Dani Rodríguez (Roger Martínez, 57').

Gol: 0-1 M.82 Sama Nomoko.

Árbitro: Octavio Herranz (Comité valenciano). TA: Ureña (25'), Méndez (30'), Tommy Marqués (74'), Torices (79'), Darbra (85').