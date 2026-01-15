Mordisco a la Copa de un Barça que sí es reconocible

La competición del KO hay que tomársela en serio y más si eres el Rey de Copas. El Barça no lo tuvo fácil en Santander ante un Racing que mostró por qué es un claro aspirante al ascenso. Un triunfo trabajado para el pasaporte a cuartos y que se gestó en un genial pase de Fermín para la voracidad de Ferran Torres ya entrado el segundo tiempo. En los instantes finales, súper Joan Garcia salvó el empñate y ya en la acción final, Raphinha asistió a Lamine Yamal para el 0-2 definitivo. A diferencia del nuevo Real Madrid de Álvaro Arbeloa, el Barça de Flick sí fue un equipo reconocible.

Joan Represa

Y es que Hansi Flick no está para cuentos. La Copa le mola y aunque con rotaciones, su once inial fue un equipo de empaque y muy serio, empezando por Joan Garcia bajo palos. Claro mensaje a Ter Stegen, por cierto. La línea más alternativa quizás fue la del centro del campo, con Bernal, Casadó y Dani Olmo.

El del Racing es de aquellos estadios que te trasladan a Inglaterra, que respiran fútbol por los cuatros costados. Era de prever un arranque eléctrico de los cántabros espolados por su afición y un fútbol, el que ordena José Alberto López (en una cabina por sanción), que recuerda al de Flick por su talante ofensivo y hasta desbocado. Ni siquiera el cuarto de hora de retraso con el que arrancó el encuentro porque las puertas se abrieron muy tarde (cayó una tromba de agua en los prolegómenos del choque) frenó ese ímpetu.

La primera de Olmo

Pasados los primeros cinco minutos de agobio, sobre todo a balón parado, el Barça intentó tomar las riendas del juego. Pero con resultado desigual. Primera genialidad de Lamine Yamal y primera gran ocasión para Dani Olmo en el 9', que no acertó a rematar un muy buen centro de Rashford.

Pero a Flick se le intuía nervioso, preocupado por las rápidas contras de un Racing que obligaban a intervenir a un siempre seguro Joan Garcia, como en un 'puños fuera' ante Suleiman. El Barça necesitaba ser muy preciso para no generar pérdidas y no siempre lo estaba siendo.

Lamine buscó el gol en el lanzamiento de una falta lateral, pero la rosca le salió por encima del larguero. Al equipo le faltó definición en el primer tiempo. Casi la encuentra Marc Bernal en el 37' tras recoger de Lamine y conectar un durísimo disparo que salió fuera por poco.

El Barça 'muerde' con Ferran

Pero era necesario hacer más daño y a eso se puso el Barça en el arranque del segundo tiempo. Primero fue un chut desviado de Lamine, y después, una muy buena ocasión de Rashford que envió Jokin Ezkieta a córner.

Flick hizo entrar a Fermín por Bernal para echarle más leña al fuego. Había que resolver cuanto antes. Y entonces, el alemán ya no pudo más y lo ordenó: Raphinha, Pedri y Lewandowski de una tacada. Pero mientras se preparaban pasaron muchas cosas. Primero, Lamine rozó el gol olímpico y su lanzamiento se estrelló en el travesaño.

Y después, un pase descomunal de Fermín en profundidad para la velocidad de Ferran Torres. No perdonó el 'tiburón' tras recortar a Ezkieta. Lo que son las cosas, el de Foios era uno de los sustituidos y de hecho, entró Lewy en su lugar solo marcar.

Joan aparece y Lamine sentencia

De lo poco que se le puede recriminar a este Barça es que dejara el partido abierto. Manex Lozano marcó hasta en dos ocasiones que no fueron invalidadas y en la que se quedó solo ante Joan, apareció el de Sallent para volver a salvar asl Barça. Increíble cómo puso el cuerpo. Y ya en la última acción del partido. Raphinha le dio el gol hecho a Lamine. 0-2 y a cuartos.