'Txupinazo' del Barça en El Sadar para tocar la Liga con la punta de los dedos

La Liga ya es virtual. Y será oficial este domingo si el Real Madrid no gana al RCD Espanyol en Cornellà-El Prat. El Barça pasó del juego anodino durante muchos minutos a una frenética recta final en la que los '9' del equipo, Robert Lewandowski y Ferran Torres, se retaron a base de goles que valen un título. Raúl García le puso emoción al recortar distancias, pero a los de Flick ya no se les escapó. Esta Liga es azulgrana.

Lo avisó Hansi Flick en la previa y cumplió con su palabra el técnico alemán. Rotaciones, las mínimas. Así que un solo cambio respecto a Getafe. Kounde, sancionado, dejó su puesto en el lateral derecho a Eric Garcia, que volvía precisamente de cumplir un partido de suspensión. Pero no fue ni de lejos el Barça exuberante de otras ocasiones hasta el increíble tramo final. Fútbol de excesivo control, demasiado plano ante un Osasuna con las ideas muy claras: orden atrás y a recuperar balones para las contras con Budimir.

German Bona

El delantero croata fue un auténtico incordio para la defensa barcelonista, sobre todo en una recta final de los primeros 45 minutos en la que los rojillos fueron superiores. Antes, apenas un par de oportunidades de Lewandowski y de un Roony Bardghji que no tuvo su noche.

Y claro, tuvo que aparecer Joan Garcia la noche en la que entró directamente al número 1 del Trofeo Zamora. El de Sallent salió valiente ante Budimir y antes del descanso, sacó los guantes y toda su agilidad felina para enviar el balón a córner. Y cuando no fue Joan, se encargó el poste. De nuevo el 'killer' rojillo, en una acción más propia de Messi, en la que se fue den eslálom de Cancelo y Cubarsí para estrellar el balón en la madera.

Salió con más bríos el cuadro de Flick en la reanudación, pero todavía sin ajustar el punto de mira. La tuvo primero Dani Olmo, pero Catena tocó lo justo, y después Fermín López, ya desenmascarado, remató muy desviado.

Eric Garcia se lamenta de una ocasión en El Sadar / Dani Barbeito

Triple cambio de Flick y penalti no pitado

Hansi Flick, respondiendo a la gestión de cargas pero también a lo que veía en el césped, ordenó un triple cambio a la hora de juego. Entraron Rashford, Ferran Torres y Frenkie de Jong por Olmo, Roony y Gavi. Solo pisar el césped, el inglés disparó muy desviado. Se estaba poniendo a prueba para lo que llegaría después.

El Barça no encontraba el gol y Osasuna tampoco. Los rojillos porque volvieron a toparse con un colosal Joan Garcia en la contra posterior a que Pedri reclamara un penalti de Boyomo. El contacto existió. Como el paradón del de Sallent en el disparo seco de Rubén García.

Llegan los goles de golpe

El partido entró en su recta final y el Barça decidió que era el momento de guardarse la Liga en el bolsillo. Solo a un jugador de la frialdad de Rashford para poner la pausa al borde del área y sacarse de la manga un centro primoroso para la cabeza de Lewandowski. El 'killer' polaco, que está para las grandes ocasiones, no falló y envió el balón como un cohete al fondo de la red.

No quiso ser menos el otro '9' del equipo y el 'tiburón' mordió para hacer subir el segundo de chut cruzado a pase de Fermín. Pero no hay gran alegría exenta de sufrimiento, así que Osasuna cumplió con la tradición de dos añosde marcar siempre en casa y Raúl García acortó distancias con un gran testarazo. Esperaba un frenético añadido de ocho minutos. Y un final de inmensa explosión de alegría.