Roger Martínez y Brian Fariñas sacan de un apuro al Barça Atlètic de Belletti

El Barça Atlètic se clasificó para las semifinales de la Copa Catalunya tras derrotar por 1-2 a un NSA Camp Joliu que no lo puso nada fácil. El conjunto del Nástic Soccer Academy plantó cara en todo momento, pero al final se impuso la mayor calidad técnica de un filial azulgrana en el que fueron titulares Ebrima Tunkara, con solo 15 años, y un Nuhu Fofana que gozó de buenas ocasiones. Pero la eliminatoria la decantaron Roger Martínez con un golazo desde el centrp del campo que sorprendió al meta local, Marc Tamarga, y el definitivo 1-2 de Brian Fariñas con un disparo seco y duro desde la frontal.

Desde el principio se vio que el Barça Atlètic iba a tener dificultades ante el empuje del cuadro local. Como se esperaba, los de Juliano Belletti llevaron los mandos del partido, pero el NSA Camp Joliu se posicionó bien sobre el césped y obligó a una salida apurada de Eder Aller, el meta leonés que defendió la portería del fillial. En la otra área, Nuhu Fofana falló a bocajarro y en el 22 llegó el golazo de Roger Martínez. Una gran acción de pillería y visión técnica del centrocampista.

Pero los de l'Arboç reaccionaron bien y empataron solo 7 minutos después, cuando Rafa Ribeiro aprovechó una indecisión entre la defensa azulgrana y Eder Aller.

En la segunda mitad, el Barça Atlètic pisó el acelerador y Brian Fariñas decantó la balanza con un disparo desde la frontal. Biel Díez tuvo en sus botas el empate, y también salvó después bajo palos el tercero del Barça Atlètic.

Ficha técnica:

NSA Camp Joliu: Marc Tamarga; Tomás Teruel, Miguel Ángel Guerrero, Alvin Kasavuli, Joseph Kwaku, Biel Díez, Toni Escribano, Dani Antolínez, Martí Catalá, Alejandro Egea y Rafa Ribeiro. También: Juan Jesús Socorro, Aleix Mateo y Mark López (46'); Arnau Ciuró y Joel Sánchez (65'); Oriol Marin (71') y Marçal Giral (84').

Barça Atlètic: Eder Aller; Joan Anaya, Hafiz, Leo Saca, Walton; Roger Martínez, Nil Vicens, Parriego; Fofana, Ebrima Tunkara y Aziz Issah. También: Guillem Víctor, Brian Fariñas y Chelfi (46'); Roberto Tomás (53'); Shane Kluivert (66'); y Oduro (88').

Goles: 0-1 M.22 Roger Martínez; 1-1 M.29 Rafa Ribeiro; 1-2 M.64 Brian Fariñas.

Árbitro: Joan Garcia. TA: Dani Antolinez (19'), Tomás Teruel (45'), Miguel Guerrero (94')/Leo Saca (69'), Roger (94').

Incidencias: Partido disputado en el Camp de Futbol Camp Joliu.