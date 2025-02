La magia de Lamine y el olfato de Lewy enganchan al Barça a la Liga

No se podía fallar y pese a que el Barça estuvo lejos de su mejor versión, el equipo no falló y se enganchó, esperamos que ya sea de manera definitiva, a la pelea por la Liga. Hansi Flick volvió a estar acertado con los cambios y la entrada de Eric Garcia y Frenkie de Jong le dieron un nuevo aire a los azulgranas en la segunda mitad. El partido dejó destellos 'Messiánicos' de Lamine, la sustitución temprana de Gavi tras un brutal choque de cabeza con Conechny y un gol de Lewandowski, el trigésimo en su cuenta particular, que vale tres puntos.

Salió con todo Hansi Flick consciente de que el Barça no podía desaprovechar el KO del Real Madrid el día antes contra el Espanyol. Once de gala desde la portería, con Szczesny y "numero 1 a juicio del técnico alemán" hasta la punta de ataque con el 'killer' Lewandowski.

Y con Lamine, claro, que a los 4 minutos de partido agarró el balón en la medular, regateó y se fue de ¡hasta seis rivales! en una acción que hubieran firmado sin dudarlo Leo Messi o el propio Diego Armando Maradona y que se llevó los gritos de admiración de una grada con gran presencia de público infantil por el temprano horario del partido.

Eslálom 'Messiánico' de Lamine y KO de Gavi

Y de los ohh de asombro al enorme susto después de un durìsimo choque entre Gavi y Conechny en el que se llevó la peor parte el futbolista del Alavés, que tuvo que salir en camilla y con collarín. El azulgrana quiso seguir jugando, pero en estos casos los que deciden son los médicos y el propio Hansi Flick fue quien le hizo ver al de Los Palacios que debía ser sustituido. Entró Fermín en su lugar.

Regresó al partido mejor el Alavés que un Barça que se enfrió tras el incidente y que ya no se reconectó en toda la primera mitad. Los del Chacho Coudet llegaron con peligro, aunque en la mayoría de veces en acciones que no valieron por fuera de juego. Tiraron bien la raya esta vez los defensas azulgranas.

Interrupciones y atasco

Lewandowski disparó fuera a la media hora de juego, pero los minutos fueron pasando entre continuas interrupciones y la certeza de que el partido se iba a hacer muy espeso y poner cuesta arriba si el Barça no conseguía marcar. Hasta el 42 no puso a prueba Pedri a Owono con un disparo lejano que supuso el primer disparo a puerta. El entramado defensivo del Alavés se atragantó, faltó muchísima fluidez y ni siquiera el añadido de 6 minutos (se perdió mucho más) aclaró la situación, así que tocó reflexión y un serio replanteamiento en el vestuario.

Lewy, al rescate

La respuesta de Flick fue dar entrada a Frenkie de Jong y a Eric Garcia por Marc Casadó y un Ronald Araujo que se había cargado con una amarilla. Pedri puso una marcha más a los mandos de la nave azulgrana, los cambios mejoraron la circulación del balón y Lewy rozó el gol en un buen cabezazo tras el pase de Raphinha. Lamine hizo volar al ecuatoguineano Owono. Se estaba, por fin, 'cocinando' el gol.

Y lo firmó el 'killer' del Barça a la hora de partido. El polaco estará más o menos entonado, pero sus 30 goles en lo que llevamos de temporada no se los quita nadie. La volea de Lamine mereció ya ser premiada con gol, pero por si acaso, allí estaba Lewy para rematar al fondo de la red lo que acabó siendo una asistencia de oro.

Lo más difícil, abrir la lata, ya estaba conseguido y el Barça se fue a por el segundo aunque siguió costando un mundo encontrar los espacios. El Alavés se mantuvo fiel en la presión arriba y líneas muy juntas, pero el Barça amarró los puntos,. Szczesny se llevó las primeras ovaciones y la Liga vuelve a ser posible. ¿Por qué no?