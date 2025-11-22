Pena máxima para el Barça Atlètic de Belletti

Jarro de agua fría para un Barça Atlètic que lo tuvo todo para ganar y acabó cediendo un empate en el derbi catalán contra el Terrassa. Tropiezo inesperado para los de Juliano Belletti, que solo han sumado un punto de los últimos seis y pueden acabar la jornada a 6 puntos del ascenso directo si este domingo, el líder Poblense vence en la difícil visita al Atlético Baleares.

El filial azulgrana llevó la inicativa y fue madurando el gol hasta que llegó antes del descanso. Brian Fariñas, Juan Hernández y Sama Nomoko, que recuperó con buen tono la titularidad, tuvieron las primeras ocasiones. El Terrassa buscó defenderse con orden y salir rápido en los contragolpes, aunque se estiró muy poco en la primera mitad

Tras minutos de interrupciones, carburó el centro del campo azulgrana y Roger Martínez se sacó de la chistera un gran pase al espacio para el disparo cruzado, ajustado y al fondo de la red de Óscar Ureña. Con las bajas de Barberá y Gistau, el dominicano ha dejado el carril para convertirse en el 'killer' del equipo.

La segunda parte se inició con una gran acción de Jofre Torrents. Recortó y su disparo se le fue alto. Pisó el filial el acelerador en busca del gol de la tranquilidad. Marcos volvió a emplearse ante Juan Hernández.

El Terrassa de Oriol Alsina buscó contrarrestar el claro dominio de los de Belletti en acciones a balón parado. Emilio Bernad, aunque no siempre de la manera más ortodoxa, tiró de experiencia en contundentes salidas.

De penalti a penalti

Dani Rodríguez sustituyó a un renqueante Juan Hernández, que se llevó muchos goles, y en la primera que tocó, Isma le hizo penalti. El de Astigarraga tomó la responsabilidad de lanzarlo, pero se topó ante una estirada felina de Marcos. El capitán del Terrassa mantuvo así con vida a su equipo y a la postre, fue clave.

Ureña tuvo el segundo a pase de Nomoko. Salió rozando el palo. Belletti sacó de golpe a Toni, Mbacke y Shane Kluivert para mantener la energía de un filial que pagó muy caro no sentenciar. En el 89', Andrés Cuenca 'picó' y derribó dentro del área a Joel. Barrero engañó por completo a Bernad y empató un partido al que nunca le perdieron la cara los vallesanos.

Y de muy poco que no llegó el segundo cuando Sleegers falló increíblemente a puerta vacía tras una jugada que desarboló a la defensa azulgrana. Mbacke, en la otra área, tuvo la última. Su cabezazo lo atrapó Marcos para certificar un empate que para el Terrassa es un tesoro, y para el Barça Atlètic, un frenazo a sus aspiraciones.

LA FICHA TÉCNICA:

Barça Atlètic: Bernad; Joan Anaya (Mbacke, 81'), Cuenca, Álvaro Cortés, Jofre Torrents (Walton, 91'); Roger, Brian Fariñas, Tommy Marqués; Sama Nomoko (Shane Kluivert, 85'), Ureña (Toni Fernández, 81') y Juan Hernández (Dani Rodríguez, m.65').

Terrassa: Marcos; Isma, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo; Barrero, Castañeda (Joel, 70'); Larrauri (Castañeda, 70'), Gil (Casti, 92'), Guti; y Van den Heerik (Sleegers, 79').

Goles: 1-0 M.39 Ureña; 1-1 M.90 Barrero, de penalti.

Árbitra: Paola Cebollada (Comité de Aragón). TA: Roger Martínez (35')/Álvaro Martín (20'), Castañeda (27'), Barrero (75'), Sleegers (85') y Casti (95').

Estadi Johan Cruyff | 1.022 espectadores.