El Barça arrolla y honra la figura de Cruyff en una noche para la historia

Fue una noche feliz. Y es que da igual dónde juegue este Barça si lo hace tan bien. Fútbol total para honrar al mítico Joahn Cruyff y el estadio que lleva su nombre. Dos de un inconmensurable Fermín, dos de un raphinha que pasó del castigo a la liberación y dos del 'viejo rockero' Lewandowski. Encima, reapareció Marc Bernal. Y eso que faltaba la estrella, Lamine Yamal. ¿Qué más se puede pedir?

Hansi Flick no perdona. Pese a no poder contar con dos piezas clave como Lamine Yamal y Frenkie de Jong, el técnico dejó en el banquillo a Raphinha por llegar tarde a la sesión de activación de domingo por la mañana. Y así fue como el alemán presentó un tridente inédito con el debutante Roony Bardghji, el 'tiburón' Ferran Torres y Marcus Rashford. El resto, más o menos lo esperado, con Eric junto a Cubarsí en el eje, con Marc Casadó de pivote... y con Fermín. Sobre todo, con Fermín.

¿Pero, cómo iba a marcharse del Barça este pedazo de futbolista? Suya fue la primera acción del partido. La primera de muchas. Ocasión detrás de ocasión. Una gran puesta en escena del cuadro azulgrana. Rashford, Koundé para sacar Foulquier, Ferran con una vaselina que se fue alta por muy poco... El gol tenía que llegar ante un Valencia mucho más defensivo que en los 'varapalos' que se llevó la temporada pasada. Y cuando se estiraron los de Corberán apareció Cubarsí para taparlo todo. Otro canterano que vale un imperio.

Triangulación mágica para abrir el marcador

Porque el Barça logró por fin destapar el tarro de las esencias al filo de la media hora gracias a un pase estratósferico de 'Cuba' hacia Ferran y al primer toque del valenciano para formar un triángulo perfecto culminado por Fermín. Conducción del onubense con la izquierda y chut cruzado a la red. Beso al escudo en la celebración de un culé de cuna.

De aquí hasta el descanso, alternancia en el juego y las ocasiones, pues el Valencia se estiró, aunque sin poner a prueba a Joan Garcia. Casadó tuvo el segundo, pero se le fue alto.

Raphinha y Fermín, ¡qué espectáculo!

Entró Raphinha tras el descanso por un Roony Bardghji del que se esperaba más y solo arrancar, la tuvo Ferran Torres. Increíble que no entrara tras un pase brutal de Fermín. El valenciano la envió al poste con todo a su favor. Buscó el 'tiburón' el gol de todas las maneras posibles, pocos minutos después se revolvio y disparó al cuerpo de Julen.

Quien no falló fue Raphinha, que para eso entró al césped. Gran acción de Rashford por la izquierda y el brasileño que puso el pie lo justo para batir a Julen. Un buen gol, pero para golazo, el 3-0 de Fermín. Le dio con todo el de El Campillo, un fenomenal zurdazo desde fuera del área que puso en pie al Johan Cruyff. Se le da bien este estadio a Fermín, pues también había firmado doblete en el Gamper. Impresionante.

Lewy y Bernal se suman a la fiesta

En el 'pique' particular por los goles entre Fermín y Raphinha fue el turno del paulista, que no quiso quedarse atrás. A pase del onubense, claro. ¿Y quién faltaba para sumarse a la fiesta? Pues Robert Lewandowski en su partido número 150 como azulgrana para firmar el primero de la temporada. Olmo, que también había entrado desde el banquillo, le dio la asistencia. El 'killer' polaco cerró la cuenta con el sexto... y la incertidumbre del VAR, que dio por válido el tanto.

La guinda la puso el regreso de Marc Bernal, que se llevó una ovación atronadora. El Barça podrá jugar en el Camp Nou, en el Johan o donde sea. Si juega así, vale la pena esperar.