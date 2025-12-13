Raphinha nunca se rinde

Otra vez, y ya van unas cuantas, ambientazo desde el inicio para recibir al equipo, con un Gol Sud que, a falta de Grada d'Animació, lleva la voz cantante porque allí parecen ubicarse los seguidores que más aprietan. Desde allí empezaban todos los cánticos. El Spotify Camp Nou debe aún volver a conocerse a sí mismo. Es pronto. El Barça de Flick, en cambio, siempre sabe a lo que juega, aunque a vece cueste ponerlo negro sobre blanco. Y en uno de esos días, ante Osasuna, ese equipo que nunca se rinde, quien siguió luchando hasta la victoria final fue Raphinha.

Flick, que no quiere a nadie desconectado, reparte minutos de calidad para todos. Dos cambios respecto al Eintracht sobre el papel, Rashford y Ferran Torres por Fermín y Lewandowski, pero sí movió las fichas porque la entrada del inglés reubicó al '11' del Barça en la mediapunta. Objetivo claro: ante defensas cerradas, extremos abiertos. No funcionó.

El primer tiempo fue una pelea entre el quiero y el no puedo, entre dos líneas de nueve futbolistas a los que, en ocasiones, se unía incluso Budimir para defender la portería de Osasuna y el ataque multiusos de un Barça que sacó todos los recursos de su navaja y ni uno de ellos le sirvió para encontrar el camino del gol.

Un fuera de juego extraño

Lo intentó por el centro, con Ferran Torres, que fue quien más cerca estuvo del gol. Primero metiéndose entre los centrales y casi aprovechando un pase interior de Balde, luego con una chilena tras un rebote provocado por Lamine Yamal tras una de esos 'hightlights' marca de la casa. El de Foios acabó marcando de cabeza y en posesión correcta, pero el gol fue anulado por un fuera de juego previo y esperpéntico entre Lamine y Raphinha a la salida de un córner.

Lamine, en una jugada durante el Barça - Osasuna / DANI BARBEITO

Lo intentó el Barça por las bandas. Con un Rahsford al que le faltaban metros para correr (pidió penalti a los diez minutos y pudo serlo) y con un Lamine al que le faltaba la precisión regular que siempre exhibe. Incluso Koundé y Balde doblaban por los extremos con ganas de sorprender. No había manera. Lo intentó el Barça con disparos tan lejanos como altos de Cubarsí, Èric, Pedri...

El Barça lo intentaba y lo intentaba, con Raphinha moviéndose libre en la zona en la que Osasuna más futbolistas acumulaba. El brasileño no se encontró nunca cómodo. Lo intentaban los de Flick también sirviendo córners que no encontraban rematador. La situación era deseperante porque todo lo que es propuso lo propuso un Barça que solo parece activarse del todo cuando va por detrás en el marcador. Quizás ese sea el interruptor que los pone a cien. El problema, afortunadamente, es que Osasuna lo intentó poco y siempre con carreras que finalmente no acababan en nada de Víctor Muñoz.

Algo así debió decirles Flick al descanso porque el Barça que salió de nuevo al césped parecía otro. Lamine se fue a por sus defensores y Rashford las pedía todas. El inglés provocó una falta en la frontal y obligó a Sergio Herrera a lucirse. En la siguiente sí llegó uno de esos sustos: Víctor Muñoz, una bala, le ganó la carrera a ¡Balde! y disparó fuera. La respuesta fue un jugadón de Kounde por banda derecha, la puso atrás y Rashford, en una de las más claras, no acertó.

Pasaban cosas y, sobre todo, pasaban a otra velocidad. Osasuna puso piernas frescas con un triple cambio y Flick meditaba con medio equipo calentando. Y luego hizo tres más. Y Flick seguía sin hacerlos. "Tranquilos, que aquí estoy yo", dijo Raphinha, que, a la contra, corriendo, como le gusta, como se siente en paz consigo mismo, fusiló a Sergio Herrera con un zurdazo imparable. Fue antes de matar el partido con el segundo, a placer. El Barça sigue sentado en la silla del líder, hoy un poco más cómodo que ayer.