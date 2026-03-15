Resultado de las Elecciones del Barça 2026: sondeos, escrutinio y recuento de votos en directo

La participación en las elecciones del FC Barcelona 2026 registra una tendencia al alza muy significativa durante las primeras horas de la jornada. Los datos oficiales confirman que 21.978 socios ya han ejercido su derecho al voto en las distintas sedes habilitadas. Este volumen de sufragios representa un 19,19% del censo total llamado a las urnas en este domingo histórico.

El ritmo de votantes crece de manera exponencial desde la apertura de las mesas a las 9:00 horas de la mañana. El primer corte oficial de las 11:00 horas situaba la cifra en 7.240 electores, lo que suponía un 6,32% de participación inicial. La movilización constante de la masa social azulgrana asegura un ambiente de máxima expectación en los alrededores del Spotify Camp Nou.

La actualización hecha durante el descanso del partido por Josep Cubells sigue mostrando un buen ritmo de votaciones y ya asciende la cifra hasta los 38.257 votantes hasta las 16:30h, lo que supen una crecida hasta el 33,41% del censo. Hay que recordar que pueden votar 114.504 socios.

Horarios clave y sedes abiertas

Los socios disponen de un margen amplio para acudir a votar de forma ininterrumpida hasta las 21:00 horas de la noche. Las seis sedes distribuidas por Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Andorra operan con total normalidad para facilitar el proceso. El dispositivo electoral garantiza que el flujo de personas mantenga la agilidad necesaria para evitar aglomeraciones en los puntos de acceso.

El cierre definitivo de los colegios electorales marcará el inicio del recuento oficial de las papeletas depositadas durante todo el día. Los 114.504 socios con derecho a voto tienen en su mano la decisión sobre el futuro modelo del club. La organización destaca la ausencia de incidentes y el comportamiento ejemplar de todos los asistentes a esta cita con la democracia.

Recuento de participación: 11:00h: 7.240 (6,32%) 13:00h: 21.978 (19,19%) 16:30h: 38.257 (33,41%)

Expectación ante el escrutinio final

La cifra de participación actual supera las previsiones más optimistas de la Junta Electoral en esta franja horaria del mediodía. El compromiso del socio barcelonista refuerza la propiedad del club en un momento de gran trascendencia para la institución. Los candidatos siguen de cerca la evolución de estos datos mientras saludan a los votantes que llegan a las sedes.

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La transparencia preside un escrutinio que determinará el nombre del próximo presidente del FC Barcelona tras el cierre a las 21:00 horas. El barcelonismo demuestra su vitalidad con una respuesta masiva que garantiza la legitimidad del proyecto ganador en las urnas.