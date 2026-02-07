El restaurante favorito de la plantilla del Barça: "Me emociona darles de comer"

No es nada sencillo crear un clima idóneo para que futbolistas de la primera plantilla del FC Barcelona se sientan cómodos. Al final, no dejan de ser estrellas reconocidas en cada rincón de la ciudad. Y cuando no están delante de los focos suelen buscar intimidad y tranquilidad. El Restaurante Gaudim se encuentra en el puro corazón de la Ciudad Condal y ha logrado reunir los ingredientes para ser uno de los favoritos del plantel barcelonista.

Ofrece una cocina fresca y variada que ha conquistado no solo a visitantes de todo el mundo, sino a buena parte de los jugadores del primer plantel azulgrana. También de la directiva, a la que a menudo se la ve degustando sus exquisiteces. Y a un staff de Hansi Flick que también es habitual.

Imagen del famoso pez limón del Gaudim / Gorka Urresola Elvira

Dispone de una carta extensa y con productos de primera calidad en un local que nació en 2013 y en el que Semi (el propietario) trabaja junto a su mujer y otros trabajadores de máxima confianza para ofrecer una experiencia completa.

Un santuario único

Además, el Gaudim cuenta con otro atractivo que resulta un imán para los aficionados de todo el planeta. Tiene un santuario culé y futbolístico espectacular. Camisetas firmadas de Maradona, de Cruyff, de Shevchenko, de Van Basten. Botas que han usado futbolistas de La Masia, incluso aquella que se hizo tan viral en redes de Lamine Yamal con un agujero tras un pisotón tremendo.

Varias camisetas de jugadores del Barça firmadas en el Gaudim / Gorka Urresola Elvira

Camisetas de Casadó, Bernal, Araujo, del propio Lamine, de Dani Rodríguez, de Pedri, de Ansu, de Messi y de un sinfín de futbolistas de primer nivel. Tras la remodelación que llevó a cabo Semi hace unos meses, el comensal disfruta de una comida con una vitrina imponente repleta de reliquias futboleras.

Semi posa delante de su cocina el Gaudim / Gorka Urresola

"Flick es la persona más humilde que he conocido. También su staff, es una maravilla poder darles de cenar", nos cuenta Semi. Es frecuente ver entre sus paredes a Lamine Yamal junto a su entorno degustando algunas de sus especialidades como el sashimi de pez limón, las minihamburguesas, las anguilas, la carne de Wagyu, la caballa. También es un asiduo su padre Mounir Nasraoui.

Imagen panorámica del Gaudim recién remodelado / Gorka Urresola

"La clave del local es que atendemos a todo el mundo por igual, no hacemos distinciones. Claro que a los jugadores que repiten les conozco bien, sé lo que no les gusta y busco sorprenderlos cada día que vienen. En general, está hornada de La Masia son muy educados, es una gozada. Me emociona darles de comer un día y al siguiente verlos jugar en la tele o en el estadio. Me hace sentir muy feliz", añade el chef y propietario.

Semi posa delante de su flamante vitrina / Gorka Urresola

Semi, discreto y culé como pocos, tiene también en sus manos una cierta responsabilidad. Alli cena a menudo Lamine y también se alimentan otros jugadores actuales del primer plantel azulgrana. Y ya se sabe que el tema nutricional es una de las 'patas' que más se tienen en cuenta en el fútbol actual.