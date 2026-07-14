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FC BARCELONA
El restaurante que eligió Laporta para celebrar con su nueva junta directiva
El máximo mandatario azulgrana disfrutó de un ágape en el corazón de Barcelona
Joan Laporta y su directiva, que han arrancado hace unos días la nueva legislatura para los próximos cinco años al frente del FC Barcelona, se han puesto en marcha. El máximo mandatario azulgrana aterrizó este domingo en Dallas para acompañar a los internacionales españoles del club azulgrana, que este domingo disputan las semifinales del Mundial.
Se verán las caras, por cierto, con otro futbolista azulgrana, Kounde. “Me sabe mal por Jules”, dijo Jan nada más llegar al hotel de concentración invitado por la RFEF. También habló de Julián Álvarez: "No vamos a bailar la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, que no es 'sine die', no es ilimitada. Diremos hasta cuándo la mantenemos vigente. La hemos hecho con la voluntad de fichar al jugador. Les gusta mucho al entrenador y la dirección técnica. Nos gusta mucho. Es una oferta importante".
El nuevo 'roster' de Jan
La nueva directiva formada, además de Laporta, por Rafa Yuste, Elena Fort, Antonio Escudero, Ferran Olivé, Joan Soler, Josep Cubells y Alfons Castro. Además, 14 vocales: Xavi Puig, Àngel Riudalbàs, Carme Hortalà, Josep-Ignasi Macià, Jaume Santiveri, Joan Solé i Sust, Miquel Camps, Xavier Barniol, Aureli Mas, Carles Ayats, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Jaume Nicolàs y Sisco Pujol.
Laporta reunió al grueso de la nueva junta el pasado 9 de julio en el Restaurante Gaudim de Barcelona (Carrer Aragó) para celebrar esta nueva andadura. Es habitual ver tanto al presidente como a Enric Masip, Joan Soler, Yuste y otros directivos en este enclave que también escoge habitualmente la primera plantilla azulgrana. El chef y propietario, Semi, es un gran culé.
'Jan' disfrutó de la extensa carta que ofrece Gaudim, con el 'sashimi' de pez limón, las minihamburguesas de angus, los arroces, al anguila o el ceviche de atún como algunos de los platos estrella.
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