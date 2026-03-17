Así es el restaurante donde come Hansi Flick antes de los partidos en el Camp Nou

Hansi Flick está encantado de vivir en Barcelona y lo que representa ser el líder del FC Barcelona en el banquillo. El técnico alemán no puede estar más a gusto con que Joan Laporta vuelva a ser el presidente del club después de conseguir 32.934 votos y un 68,18% del escrutinio, dejando a Víctor Font a las puertas de la presidencia.

La renovación de Flick ya está lista, lo que garantizará su permanencia en la Ciudad Condal, donde continuará con las mismas rutinas que ha seguido en los últimos dos años. Uno de los lugares que visita habitualmente antes de los partidos del Barça en el Spotify Camp Nou es el restaurante Bar Milagros, donde disfruta de su comida previa al encuentro, según asegura el portal 'Mengem'.

"El nombre lo elegimos porque nos gustaba la idea de los bares de toda la vida, y también el doble sentido del nombre, que es que aquí hacemos milagros todos los días", explica el copropietario, Llorenç Balagué, a 'Mengem'.

¿Dónde se encuentra el Bar Milagros?

El restaurante Bar Milagros está ubicado en la zona de Sant Gervasi-Bonanova, específicamente en el Carrer de Laforja, 95. Aunque lleva tan solo dos años en funcionamiento, se ha consolidado rápidamente como uno de los establecimientos más concurridos de la zona.

El Bar Milagros, en el Carrer de Laforja, 95 / Instagram

Desde la página web, aseguran que "Bar Milagros es una de comidas con el envoltorio de un clásico bistró. Nuestro deseo es que usted se sienta como en su casa. Cocinamos con ingredientes de primera calidad, de raíz mediterránea, pero también añadimos ciertos toques de otras cocinas del mundo".

El restaurante presenta una propuesta culinaria centrada en la comida mediterránea, destacando platos como la fideuá, elaborada con ingredientes frescos y de alta calidad. Otros de sus manjares incluyen croquetas, ensaladilla, tortilla de bacalao, steak tartar, vieiras, salmorejo y tostada de tartar de atún.

Sin embargo, tres platos destacan especialmente entre los comensales habituales:

Albóndigas con sepia y fondo de bogavante.

Tortilla abierta de gambas, setas y caviar.

Garbanzos con chipirones.

Dos platos del Bar Milagros / SPORT

Por último, el restaurante Milagros está abierto todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos. Es recomendable hacer reservas entre las 13:00 y las 13:45, o entre las 20:00 y las 20:45, ya que la duración de la comida será de aproximadamente 2 horas.