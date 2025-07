Las 'respuestas' en redes del Barça al plantón de Nico Williams

A las 10.32 horas de este viernes 4 de julio, el Barça y su afición recibían la noticia más inesperada: Nico Williams renovaba con el Athletic Club hasta 2025. Así, se frustraba el fichaje más sonado del verano en Barcelona después de estar cerca de cerrarse. Por el momento, el club azulgrana no ha dado una respuesta institucional oficial ni tampoco ninguno de sus dirigentes se ha pronunciado respecto a este plantón. Sin embargo, sí que ha habido una reacción en redes sociales y también por parte de algunos jugadores del equipo y exdirectivos.

Casi media hora después del anuncio oficial del club vasco, el FC Barcelona se manifestaba por primera vez. A través de la cuenta de Twitter del club en catalán, el Barça publicaba una fotografía de la 'botiga' del Spotify Camp Nou en el que se podían ver varios maniquíes con la nueva equipación. Arriba, el club escribía "Blaugranes són els colors", lema de uno de los cánticos míticos de la afición barcelonista.

Más tarde, mediante el mismo perfil en Twitter y también en Instagram, el club volvía a utilizar otra frase emblemática como "El Barça és la nostra vida", aunque esta vez acompañando a una instantánea del escudo plasmado en la camiseta azulgrana, conformando un mensaje reivindicativo y con fuerza de cara a los culers.

La nostra vida 💙❤ pic.twitter.com/gMD4P8sYMe — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 4, 2025

Olmo y Bernal se pronuncian

Otro gesto muy aplaudido por la afición ha sido el de Dani Olmo. Poco después de conocerse la noticia, el jugador egarense ha querido demostrar su amor hacia el Barça con una historia en Instagram en la que se muestra con la mano encima del escudo, además de poner un corazón azul y otro rojo.

Precisamente, Olmo también pasó por una situación complicada el verano pasado con su inscripción. Sin embargo, el de Terrasa decidió esperar y confiar en el club y, finalmente, pudo ser registrado en LaLiga. El pasado miércoles, el centrocampista del Barça le daba este consejo al pequeño de los Williams: "A Nico le diría que paciencia que, al final todo se soluciona. Es cierto que puede generar un poco de dudas por lo que pasó conmigo el verano pasado, pero yo siempre he estado tranquilo y tenía la confianza del club", dijo.

Historia de Dani Olmo en Instagram. / RRSS

Quien no ha tenido escapatoria ha sido Marc Bernal. El mediocentro culer tenía programada este viernes una sesión con los medios en su campus en Berga y la pregunta por Nico Williams no se ha hecho esperar. Pese a ello, el catalán ha sabido torear el tema: "Nico es un gran jugador, pero es algo que no me incumbe, yo me centro en mis compañeros. A Nico le doy la enhorabuena por su renovación", señaló Bernal.

La contundente respuesta de dos exdirectivos

Desde la directiva del FC Barcelona no ha habido respuesta a las calabazas de Nico Williams. En la salida de las oficinas del club, el presidente Joan Laporta no ha querido hablar con los medios y se ha limitado a hacer ver que no escuchaba las preguntas de los periodistas.

No obstante, dos exdirectivos del Barcelona se han hecho notar en redes sociales con sus opiniones al respecto de la noticia del día. Toni Freixa, exmiembro de la directiva y excandidato a la presidencia, se ha mostrado crítico con la actuación del club, aunque también opta por pasar página: "Si esto sirve para que aprendamos a no filtrarlo todo, y menos los movimientos de mercado, será una gran lección aprendida. Por otro lado, ni futbolísticamente ni personalmente, teníamos que fichar a un jugador de este perfil. El objetivo es y debe ser otro", escribió en su cuenta de Twitter.

Otros, como Alfons Godall, el que fuera vicepresidente en la primera etapa de Joan Laporta en el club, han sido más duros con el jugador: "Tema Nico: mejor que no haya venido! Justamente hoy toca reivindicar y rememorar al gran Maestro Johan Cruyff: Quien tenga dudas, que no venga o se vaya. Vale para Nico y compañía. Primero, el Barça!", sentenció el también exvicepresidente de la Fundació.