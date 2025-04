La 'respuesta' de Pau Víctor a las insinuaciones de Niko Mihic, exmédico del Madrid

El exjefe de los servicios médicos del Real Madrid Niko Mihic ha realizado este martes unas declaraciones muy polémicas sobre los vendajes en las muñecas de los jugadores del Barça. El croata ha asegurado que “si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas” y ha invitado a los futbolistas culers “que demuestren por qué lo están haciendo”.

“Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿verdad? No creo en modas. Yo creo que un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso, no es porque es más guapo”, ha reflexionado el doctor en una entrevista concedida al diario ‘Marca’.

Pau Víctor, uno de los futbolistas del conjunto blaugrana que lleva desde hace años un vendaje en su muñeca derecha, no ha podido evitar responder a las palabras de Mihic a través de las redes sociales. La reacción del exdelantero de Sant Cugat del Vallès ha sido escueta, pero contundente. El atacante catalán ha publicado un ‘post’ con tres emoticonos de caras llorando de risa.

Las declaraciones de Mihic están causando un gran revuelo y mucha indignación, especialmente en la afición del Barça, que no entiende dicha insinuación sin justificación aparente, en una frase en la que además el doctor hace alusión a otros temas como el 'caso Negreira' sin venir a cuento.