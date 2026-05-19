La respuesta de LaLiga sobre el regreso del Barça a la norma 1:1

"Vamos por muy buen camino. Estamos trabajando con LaLiga y presentando el presupuesto para la temporada que viene". Estas fueron las palabras pronunciadas el 11 de mayo por Rafa Yuste, vicepresidente del Barça, sobre la dorada regla del 1:1 para los blaugrana. “No podemos hacer valoraciones, las podéis hacer vosotros. Pero hay datos públicos. El auditor les ha aceptado, por ejemplo, unos 70 millones de los palcos VIP. Después está la salida de Lewandowski, que tiene un coste salarial elevado. Van a abrir un nuevo graderío en el Camp Nou. Con eso se puede hacer un juicio”, dijo Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga.

La amortización de Lewandowski

"Tenemos el impacto y la amortización de Lewandowski. Hay un club que tiene un coste de plantilla deportiva determinado para la temporada 2026/27. Tiene un jugador que le consume mucho y que ya no estará. Aunque estuviera previsto que no siguiera, ellos ya han hecho sus cuentas", insistió el ejecutivo de la competición, quien recordó que "ningún club sabe todavía si está excedido o no, pero casi al 95% ya saben aproximadamente cuál va a ser su situación".

Cabe recordar que los clubes de Primera y Segunda División presentaron el 30 de abril sus presupuestos, conforme a la normativa. Ahora se llevará a cabo el cálculo y validación del Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Son estimaciones válidas de cara al 1 de julio, cuando comienza el mercado estival de fichajes. En agosto se fija un primer filtro y en noviembre hay una revisión para consolidar estas partidas. Lo que no cambia es la diferencia entre el balance operativo y los gastos de estructura e inversión para determinar el margen disponible para plantilla.

"Hay vías para sumar límite. Desde el importe que suman las ventas hasta lo que liberan los salarios", recordó Marta Alonso, directora adjunta a la Dirección General Corporativa. Existe un comité de valoración para analizar cada una de las operaciones. Igualmente, Nielsen audita los contratos de patrocinio. "El límite es dinámico. Conforme vayan incrementando esos ingresos, se aumenta el límite", apuntan desde LaLiga sobre una situación que ha vivido el Barça con todo lo relativo al Camp Nou. "Solo se permite consolidar los contratos que tienes firmados", resaltan desde la competición.

La burbuja de la Premier

Más allá de lo relativo a costes o presupuestos de LaLiga, Javier Gómez, director general corporativo de la competición, analizó los equilibrios financieros de los grandes campeonatos. "La inversión de cada torneo depende del mix de plantilla deportiva. El número de minutos de jugadores formados en cantera en España es mucho mayor que en el resto. Se dedica más dinero a retener talento que a comprar", reivindicó, para poner contexto al recurrente dato del gasto en fichajes que se despliega en cada mercado.

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"Dentro de la comparativa con la Premier League, el fair play financiero que han aprobado permite gastar un porcentaje de tus ingresos más los beneficios obtenidos por traspasos de jugadores. Existen varios indicadores de control. Va a producirse una burbuja de traspasos para evitar sanciones, como ya sucedió en Italia. Se inflan los precios y los salarios, arrastrando a LaLiga y al resto de competiciones", incidió el director general corporativo de la patronal española sobre los retos que afrontan los clubes profesionales.