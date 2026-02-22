La respuesta de Flick al enfado de Lamine Yamal

Hansi Flick evitó líos con Lamine Yamal después de la victoria azulgrana frente al Levante. El entrenador del FC Barcelona fue cuestionado hasta en dos ocasiones por la reacción del crack barcelonista ante su cambio. Lamine se marchó al banquillo con cara de pocos amigos y el propio entrenador evitó cruzarse con el futbolista antes de que se sentara con el resto de sus compañeros. No era un día para abrazos y era mejor que el futbolista bajara sus pulsaciones.

Lamine fue sustituido por Roony en la recta final del encuentro y al canterano le costó digerir esta decisión. Tampoco había tenido su mejor tarde y había recibido algún reproche de su entrenador durante el partido. Algo que Flick no vio como extraño y no quiso darle más vueltas a la situación.

Lamine fue sustituido por Roony en los últimos compases del partido / Dani Barbeito

Ante la primera cuestión sobre Lamine, Flick se sorprendió y preguntó al periodista: "¿Estaba enfadado por su rendimiento? Es normal, lo más importante es que hemos ganado y también tenemos jugadores que merecen jugar como Roony, que es un futbolista muy profesional y me ha gustado su reacción cuando ha entrado”.

Flick fue insistido sobre el de Rocafonda y consideró que “le dais mucha importancia a todo lo que haga Lamine, no tengo problemas con la reacción, es humano, otros jugadores también se merecen jugar y no hay nada más que esto”.

"Cancelo es fantástico"

Más allá de polémicas, Flick tenía ganas de valorar la importancia de la victoria y habló de Joao Cancelo, de quien dijo que “ha demostrado su fortaleza, con sus aspectos positivos, nos permite crear oportunidades. Ha hecho un muy buen partido, es lo que quiero ver, es un futbolista fantástico que nos puede ayudar mucho”. Tampoco considera que su nivel de exigencia sea excesivo ya que "todos los entrenadores lo somos, juega quién se lo merece, es lo que queremos, que se lo ganen en los entrenamientos".

Cancelo tuvo una gran actuación frente al Levante / Dani Barbeito

Del partido dijo que superar al Levante "no es fácil después de dos derrotas, la del Atlético y Girona, pero hemos dado una buena respuesta, es lo que quería del equipo. Hemos hablado mucho para ponerla en acción”.

En cuanto al liderato, el técnico comentó que “hemos tenido la oportunidad con el resultado de Osasuna y es importante ser líderes, pero queda mucho por delante, Hemos dado la respuesta que hacía falta. No todo ha estado al máximo nivel. Hemos necesitado unos minutos para entrar en el partido, pero son tres puntos importantes”.

Entre los nombres propios puso el acento en Bernal, sobre el que comentó que “es un jugador de futuro para el equipo, realmente tendrá un futuro brillante si mantiene la salud, que es lo importante, ha hecho un gran trabajo, con la estructura, la pelota... lo ha hecho en la posición idónea, me gusta verle cómo juega”.