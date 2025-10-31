La respuesta de Emery a Jordi Alba

El fútbol también tiene gestos que valen más que cualquier título. Unai Emery ha querido despedirse de Jordi Alba con un mensaje lleno de cariño y complicidad. En un vídeo al que SPORT ha tenido acceso, el entrenador del Aston Villa recuerda con emoción la etapa que compartieron en el Valencia, donde una decisión suya cambió para siempre el destino del lateral catalán.

“Jordi, enhorabuena por tu impresionante trayectoria como futbolista. Además de ello, te aprecio como persona. Tuvimos una época juntos y fue maravilloso compartir tiempos contigo como profesional y tu proceso de crecimiento. Y a nivel personal, mucho más.”

Emery fue el técnico que reconvertió a Alba de extremo a lateral izquierdo, una transformación que el propio jugador reconoció en SPORT como el punto de inflexión de su carrera: pasó de no jugar en el Valencia a ser internacional con España en apenas tres meses. “Quizás la persona clave ha sido Unai Emery”, dijo Alba en la entrevista, agradeciendo el cambio que lo llevó a la élite.

El técnico vasco también lo recuerda con orgullo y un toque de humor en su despedida: “A partir de ahora, todo lo que hagas en tu vida, te deseo lo mejor. Un gran abrazo de tu exentrenador Unai Emery, que te puso de lateral izquierdo aunque no quisieses.”

Aquel giro táctico, que en su día sorprendió al propio futbolista, fue el inicio de una carrera legendaria: más de 600 partidos como profesional, una Eurocopa, una Champions y cinco Ligas. Emery vio en él lo que pocos habían visto, y el tiempo le dio la razón. Hoy, desde Miami y con el balón ya aparcado, Jordi Alba cierra el círculo recibiendo las palabras del entrenador que cambió su vida.