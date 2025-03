La respuesta contradictoria de Van der Vaart a Lamine

El cruce 'cariñoso' entre Lamine Yamal y Van der Vaart no se detiene. Después de las críticas del que fuera jugador blanco y la respuesta en redes sociales del mejor futbolista del planeta, Van Der Vaart perdió una oportunidad para dar carpetazo al asunto y le puso más leña al fuego aunque no negó la clase indiscutible del prodigio de La Masia.

El que fuera internacional neerlandés piensa que Lamine Yamal "no debería preocuparse tanto por un ex jugador que está demasiado gordo y dice algo de él". Así se expresó en el programa Rondo tras las críticas que tuvo el joven internacional español sobre las polémicas declaraciones anteriores de Van der Vaart.

Van der Vaart comenzó con elogios por el gol de Lamine contra Países Bajos:. "Este gol fue realmente de gran categoría. Un gol mundial, un jugador mundial". Pero luego añadió una perlita: "Aún así, le aconsejaría que no se preocupe tanto por un ex jugador que está demasiado gordo y dice algo sobre él. Eso no tiene ninguna importancia."

Van der Vaart, en NOS / NOS

Van der Vaart no asimiló con deportividad que Lamine le respondiera a sus extraños reproches: "Tiene 17 años. Es muy bueno, pero me molestan un poco sus gestos y tengo buenas intenciones. Cuando recibes tantos elogios a los 17 años, también empiezas a creer que el mundo entero gira a tu alrededor".

El que fuera futbolista del Ajax, Real Madrid o Betis, entre otros, incrementó su tono afirmando que "Si luego tienes gestos y piensas que eres una especie de Dios, entonces podrías convertirte en una persona menos agradable. Solo veo que sus pantalones se han caído un poco, son un poco demasiado bajos. Con indiferencia".

Todo había empezado después del Países Bajos-España disputado en Rotterdam con una crítica inesperada de Rafael Van der Vaart: "Pantalones un poco bajos, sin hacer lo mejor que puede, gestos un poco desechables".

La respuesta en Instagram de Lamine Yamal Nasraoui no la esperaba el ex madridista: "Pantalones cortos, un gol, un penal fallado y un lugar en las semifinales de la Liga de Naciones".

Lamine Yamal se llevó una gran alegría con el pase de España / Associated Press/LaPresse / LAP

En fin, Van der Vaart fue un buen futbolista pero nunca llegó a lo que ya está mostrando Lamine con solo 17 años pero eso no le ha de impedir expresarse con libertad total sobre Lamine o cualquier otro jugador. Y Lamine seguirá deslumbrando al mundo con su atrevimiento y descaro dentro y fuera de los terrenos de juego.