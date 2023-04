La contundente respuesta de Ceferin al ‘caso Negreira’

El presidente de la UEFA fue reelegido en el 47º Congreso de la UEFA y fue cuestionado por el 'caso Negreira' "Entiendo perfectamente que es el topic número uno en España

Aleksander Ceferin fue reelegido hoy en el 47º Congreso de la UEFA en Lisboa y, en la rueda de prensa posterior, le preguntaron por el 'caso Negreira'.

Su tono hacia el FC Barcelona y todo este caso ha sido mucho más comedido que el mostrado en la entrevista que concedió al diario esloveno Ekipa. "No comentaría nada de esto. Lo más importante hoy es el congreso. No quiero comentar nada sobre eso. Solo puedo asegurarte que estamos preocupados por el fútbol sin importarnos el club. No conozco mucho del tema. No me corresponde a mí comentar", zanja Ceferin.

En el citado medio afirmó: "Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto", señaló el máximo responsable de la UEFA

Le preguntaron si el FC Barcelona se puede quedar sin competir en la Champions League del próximo año por el 'caso Negreira' y la respuesta de Ceferin vuelve a ser contundente: "Entiendo perfectamente que es el topic número uno en España, pero no voy a comentar nada esto hoy", finaliza.

El máximo responsable de la UEFA optó por la prudencia a la hora de juzgar este caso porque si finalmente la justicia ordinaria absuelve al Barça y decreta que en ningún caso hubo compra de árbitros, una sanción deportiva, aunque esté capacitado, no tendría tanto sentido y seria un riesgo para el organismo europeo.

Además, el club azulgrana, en el caso que no le dejen jugar la Champions la temporada que viene, tiene intención de acudir al TAS y reclamar una millonaria indemnización al máximo organismo del fútbol europeo.