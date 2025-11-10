La respuesta del Barça a Leo Messi: "Siempre bienvenido a tu casa"

Leo Messi sorprendió e ilusionó a partes iguales este lunes al barcelonismo con la publicación en Instagram de unas fotografías suyas en el Spotify Camp Nou y un emotivo texto sobre “un lugar donde fui inmensamente feliz, la persona más feliz del mundo”. “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, expresó el astro argentino a través de las redes sociales sobre el remodelado estadio blaugrana.

Según fuentes del Barça, Messi se personó en el Spotify Camp Nou y solicitó permiso para entrar al personal de Limak. La entidad culé, que desconocía esta visita, no tuvo ningún inconveniente en aceptar la petición. El club blaugrana, de hecho, respondió rápidamente al excapitán a través de Instagram. “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, escribió el departamento de redes sociales del club en una publicación con una de las fotografías que se tomó el actual futbolista del Inter Miami sobre el césped del estadio.

Las palabras de Leo Messi, llenas de nostalgia, encendieron las redes e hicieron soñar a millones de aficionados culés que aún no se han acostumbrado a ver a su ídolo lejos de Barcelona. Sin previo aviso, pues el Barça no tenía constancia de su visita, Messi realizó un viaje relámpago a la ciudad que marcó su vida en un regreso tan inesperado como emocionante con un único propósito: visitar el Camp Nou, el escenario de sus mayores gestas.