¿Respuesta del Barça al fichaje de Dro por el PSG?

Dro ya es historia como jugador del FC Barcelona. Su salida al Paris Saint-Germain se ha anunciado y el conjunto azulgrana se embolsa 8,2 millones de euros por el canterano, que despuntó en la gira de este verano por Asia y por el cual Hansi Flick había apostado haciéndole participar en cinco encuentros durante el curso.

La salida del gallego ha generado alguna polémica entre el barcelonismo, ya que es conocido que el técnico del primer equipo no se tomó del todo bien que Dro se marchara, llegando a afirmarle en el vestuario culer que "es la mayor decepción que había vivido en su carrera en el mundo del fútbol", ya que el ex del Bayern de Múnich había diseñado incluso un plan físico específico para el desarrollo del centrocampista.

Dro se dirigió al barcelonismo / Instagram

Intercambio de mensajes entre ambas partes

En su presentación como jugador del Paris-Saint Germain, Dro lanzó algunos mensajes que bien pueden interpretarse como una indirecta a su ya ex equipo, "no hay sitio mejor para crecer, el proyecto que hay aquí con los jóvenes es increíble debido al entrenador y a todo el mundo que lo hace posible y es por eso que estoy aquí", declaró el formado en la Masia, antes de insistir en que su llegada a la Ligue 1 "es un paso importante, la decisión la he tomado para seguir creciendo como jugador y creo que no hay mejor sitio para crecer que aquí".

No obstante, el futbolista no es la única parte implicada que ha dejado alguna indirecta, pues el propio FC Barcelona también se pronunció en sus redes sociales poco después del anuncio oficial del PSG. Concretamente, en su cuenta de Instagram el club catalán subió una imagen en la que puede apreciarse a un jugador culer celebrando un gol agarrándose y enseñando el escudo, mientras que el mensaje que acompañaba a la fotografía no dejaba mucho lugar a las dudas: "All for the crest" (Todo por el escudo). Además, en X también se publicó posteriormente la misma imagen con un mensaje similar, "El amor por este escudo no tiene límites".

Más allá de cómo haya terminado la relación entre todas las partes implicadas en el adiós final de Dro, la entidad presidida por Joan Laporta ha logrado rascar algo más que su cláusula de 6 millones, gracias a haber cerrado la operación en formato de traspaso por la buena relación actual con el equipo francés.