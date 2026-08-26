La respuesta del Atlético a Laporta: "La única víctima del caso Julián somos nosotros"

El Atlético de Madrid no ha tardado en responder a las palabras de Joan Laporta sobre Julián Álvarez. El presidente del FC Barcelona volvió a dejar claro este miércoles que el club blaugrana mantiene su interés por el delantero argentino y que la oferta presentada al conjunto rojiblanco sigue vigente. Una postura que no ha sentado bien en el Metropolitano.

Laporta aseguró que el Barça está "muy interesado" en el futbolista y que estaría dispuesto a ficharlo si el Atlético se abre a negociar. El presidente insistió, además, en que el club catalán siempre ha actuado con respeto hacia la entidad madrileña y recordó que la oferta se realizó directamente de club a club.

El dirigente también defendió la actuación del Barça durante todo el proceso. Según su versión, el Atlético les comunicó inicialmente que no tenía intención de vender a Julián porque no disponía de una alternativa, aunque posteriormente el club blaugrana volvió a activarse al conocer que los rojiblancos estaban negociando con otros equipos. "Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente; sigue en caso de que el Atleti quiera vender al jugador", afirmó Laporta.

El Atlético estalla

La respuesta del Atlético no se ha hecho esperar. Según MARCA, fuentes autorizadas del club rojiblanco muestran su profundo malestar por cómo se está desarrollando el caso y consideran que se está colocando al futbolista en una posición de víctima mientras el club es quien está sufriendo las consecuencias.

"Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros", aseguran desde el Atlético. La entidad madrileña entiende que toda la situación está provocando un perjuicio tanto económico como social para el club. "Nos han perjudicado en lo económico y en lo social", apuntan desde el Metropolitano.

La postura del Atlético continúa siendo tajante respecto al Barça. Pese a que Laporta ha confirmado públicamente que la oferta blaugrana sigue sobre la mesa, los rojiblancos niegan cualquier posibilidad de traspasar al delantero argentino al conjunto de Hansi Flick: "Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça".

"No va de dinero, va de dignidad"

El enfrentamiento entre ambas partes ha ido creciendo durante las últimas semanas. En el Atlético consideran que el caso ya ha dejado de ser una cuestión exclusivamente deportiva o económica y lo sitúan en el terreno institucional. "Esta situación no va de dinero, va de dignidad", afirman fuentes del club.

Los rojiblancos también rechazan la percepción de que el Barça haya quedado al margen de la polémica y consideran que se ha generado un relato que perjudica directamente a la entidad madrileña. "Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético", señalan desde el Metropolitano.

Julián Álvarez pasó una mala tarde ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, desde la entidad rojiblanca muestran su preocupación por que se estén poniendo sobre la mesa cuestiones relacionadas con la salud mental del futbolista. "No se entiende que se 'juegue' con temas tan delicados como la salud mental y cuadros de ansiedad o depresión", apuntan.

Incluso, según apunta la Cadena SER, el Atlético planearía añadir a la denuncia de finales de julio el vídeo de Laporta junto a otras "evidencias y consecuencias de todas las presiones y acciones que están llevando a cabo los representantes de Julián Álvarez y el club catalán". Presiones que han llevado al jugador a no encontrarse con ánimo de ir a entrenar y que conllevan costes directos para el club madrileño, tal y como afirman las mismas informaciones.

El Atlético, por tanto, mantiene cerrada la puerta mientras el Barça insiste públicamente en su interés. Laporta ha dejado claro que la oferta sigue vigente, pero en el Metropolitano el mensaje es inequívoco: Julián Álvarez no está en venta para el FC Barcelona.