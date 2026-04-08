La respuesta de la afición del Barça a los incidentes en el Metropolitano

La afición del FC Barcelona dejó una imagen de impacto en el inicio de partido de la ida de los cuartos de final de la Champions League, marcada por un claro mensaje tras lo ocurrido hace cinco días en el Metropolitano.

Recordemos que este fin de semana pasado, con el duelo liguero en Madrid, el desplazamiento de la afición culé estuvo rodeado de polémica por la retirada de banderas en los accesos a la grada visitante, una situación que idignó a los seguidores azulgranas

En esta ocasión, ya en el Spotify Camp Nou, la respuesta fue inmediata. Durante la interpretación del himno de la Champions, la afición culé mostró numerosas senyeres, estelades y banderas con la Creu de Sant Jordi, acompañadas de una sonora pitada que evidenció el malestar acumulado.

Una puesta en escena con reivindicación total tras los controles del pasado fin de semana que coartaron la libertad de expresión de los culés desplazados a Madrid.

Lío en la previa

En los aledaños del Camp Nou, se vivió una imagen más movida. El autocar del FC Barcelona hizo su entrada triunfal escoltado por un impresionante dispositivo policial de motos y furgones. Fuera, la afición culé vivió un ambiente de locura con bengalas y fuegos artificiales, aunque cedieron las vallas que contenían a los seguidores.

La llega del Atlético fue la más accidentada por la actitud de algunos aficionados que nada tienen que ver con el deporte. SPORT pudo confirmar que el autocar del Atlético de Madrid fue atacado por varios aficionados que lanzaron objetos. A consecuencia de ello, dos lunas del bus fueron destrozadas.