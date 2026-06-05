Rafa Yuste responde al Atlético: "Los tuits me parecieron de muy mal gusto"

El FC Barcelona se ha pronunciado por primera vez sobre la polémica generada por los tuits del Atlético de Madrid tras los rumores sobre el interés azulgrana en Julián Álvarez.

El club rojiblanco respondió a las especulaciones con varias publicaciones en tono irónico, en las que simulaba ofertas ficticias por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha. Además, elevó el tono con referencias al caso Negreira y a la inscripción de jugadores azulgranas, lo que generó una notable repercusión.

Rafa Yuste, presidente del Barça, ha atendido a los medios de comunicación a la salida del acto de inauguración de la Pista de Gel provisional, dentro del proyecto del Espai Barça, donde ha valorado la reacción del Atlético.

“Los tuits del Atlético de Madrid me parecieron de muy mal gusto, pero nosotros debemos centrarnos en lo que hacemos como club. La educación está por encima de todo y debemos dar ejemplo, desde la presidencia hasta el último miembro de la directiva”, ha señalado.

El Barça no cambia su hoja de ruta

Yuste ha querido dejar claro que esta polémica no afecta a la planificación deportiva del club ni a la labor de la dirección deportiva. “En el Barcelona tenemos una manera de actuar muy clara como club. No cambia para nada nuestra política deportiva”, ha reiterado, antes de insistir en el papel de Deco en la planificación: “Deco tiene muy claros sus planes deportivos y los mantendrá”.

Sin entrar en el mercado ni en el Real Madrid

El dirigente azulgrana no ha querido profundizar en el mercado de fichajes ni en el interés por Julián Álvarez, uno de los nombres vinculados al Barça en las últimas semanas. Tampoco ha entrado a valorar otros asuntos de actualidad institucional, como el proceso electoral del Real Madrid. “Estamos centrados únicamente en lo que hacemos nosotros”, ha zanjado.

Yuste ha inaugurado la Pista de Gel junto al regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, y el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia. La nueva pista albergará las actividades de las secciones de patinaje y de hockey sobre hielo del club en todas sus categorías, además del público en general, como ya ocurría en la anterior pista situada junto al Palau Blaugrana.

La pista, de carácter provisional, está situada en terrenos de la Universitat de Barcelona y allá estará hasta que se construya la nueva y duren las obras del Espai Barça.