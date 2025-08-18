"Resolveremos el asunto de la capitanía de Lewandowski antes de la próxima concentración"

Después del brutal enfrentamiento entre Lewandowski y la Federación Polaca, en concreto, con el seleccionador Michał Probierz, las aguas parecen haberse calmado. Con la destitución del técnico Bytom y la llegada de Jan Urban, ambas partes han acercado posturas y 'Lewy' volverá a la Selección en el próximo parón. Sin embargo, aún queda una incógnita por despejar: ¿recuperará Lewandowski la capitanía?

Remontándonos a finales de mayo, el ariete azulgrana anunciaba que renunciaba a ir convocado con Polonia para los partidos contra Moldavia y Finlandia. Lewandowski alegaba que su cuerpo necesitaba descansar y aseguraba que la decisión había sido tomada de mútuo acuerdo con el seleccionador. No obstante, Probierz reaccionó quitándole la capitanía a la estrella polaca.

Ello comportaría que 'Lewy' renunciase a la selección de Polonia mientras Michal Probierz se mantuviese en el cargo. Finalmente, la Federación polaca cedió y el hasta entonces seleccionador acabó dimitiendo. Su lugar fue ocupado por Jan Urban, que tenía la misión de recuperar la confianza de Lewandowski.

Michal Probierz y Robert Lewandowski en una rueda de prensa de la Selección de Polonia.

En nuevo preparador ha logrado su objetivo, pero queda por resolver el asunto de la capitanía. En este sentido se ha pronunciado en una entrevista reciente a 'Meczyki': "Resolveremos este asunto antes de que comience la concentración. Quiero que los jugadores que lleguen no piensen en ello para que estén centrados en los partidos que nos vienen", dijo el nuevo seleccionador.

Además, en vista a la encuesta del citado medio en la que el 82% de la afición se posicionaba a favor de que el capitán fuese Lewandowski ante el 18% a favor de Piotr Zieliński, Urban recalcó el apoyo de los polacos al máximo estandarte del combinado nacional: "Los fans están a favor de Robert, puedo decir esto", recalcó.

La conversación clave

Por otro lado, cabe recordar que el entrenador de Polonia ya desveló hace menos de una semana que había hablado con Lewandowski y que había logrado convencerle para que volviese: "Hablé con Robert por teléfono y le pregunté si quería volver. Dijo que sí, por tanto hemos dado un paso adelante. Hubiera sido un problema muy grande que nuestro mejor jugador, nuestra estrella, dejase de jugar en el equipo nacional".

Sobre la capitanía dijo que era un tema que tenía que discutir con todas las partes implicadas: "No solo quiero hablar con Robert, sino también con los implicados, Piotr Zielinski y otros jugadores. La decisión es mía, pero quiero escuchar a los jugadores y conocer sus opiniones", señaló.

En plena forma a sus 37 años

De todos modos, Lewandowski, que cumplirá 27 años el próximo 21 de agosto, iniciará la última temporada de su contrato con el Barcelona, en la que aspira a ganar la ansiada Champions League. En su selección el reto será clasificarse para el Mundial 2026. Por el momento, Polonia se encuentra en el tercer lugar de su grupo, por detrás de Finlandia y Países Bajos.