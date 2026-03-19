La resiliencia de Marc Bernal, canterano, durante su infancia: "Mis padres y mi hermano me ayudaron mucho"

Hay pocos casos como el de Marc Bernal. El centrocampista defensivo azulgrana ha resurgido tras un contratiempo que lo mantuvo apartado durante toda una temporada. El 27 de agosto de 2024, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda. Cuando el Barça publicó el parte médico, fijó un tiempo de baja de 12 meses. Parecía un desierto difícil de atravesar, pero la experiencia lo ha hecho más fuerte.

Su regreso a los terrenos de juego ha sido progresivo, al igual que su rendimiento, que ha ido creciendo a medida que avanzaba el calendario. “Lleva mucho tiempo esperando este momento y ahora que ya ve el final es cuando tiene más ganas y está más motivado”, confesó Toni Bernal, quien lo ha acompañado durante todo el proceso.

Esta temporada, lleva 26 encuentros y ha realizado partidos sobresalientes, con 5 goles y 1 asistencia en su registro. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil, como él mismo reconoció hace meses. “Ha habido momentos mejores y peores, porque ves que no puedes hacer cosas que antes hacías. Ha sido un proceso largo y duro”.

Una infancia bien arropada

Durante su infancia, una de las personas que más lo ayudaron fue su familia. Marc Bernal es un producto genuino de La Masia, donde ingresó a los siete años procedente del Gimnàstic Manresa. Allí se formó desde prebenjamines hasta destacar en el filial y debutar con el primer equipo en 2024 con solo 17 años, llegando a consolidarse en el once titular, incluso en encuentros importantes como el de este miércoles ante el Newcastle en Champions.

Fue el primer fichaje de la generación del 2007. Coincidió con Lamine Yamal en el prebenjamín del Barça en la temporada 2014/2015 y su físico espectacular provocó que en los primeros años destacase más el de Berga que el de Rocafonda. Los dos son zurdos y se entendían muy bien y se repartían la mayoría de goles en una generación que contaba también con futbolistas prometedores como David Sáez, Castellanos o Dani Ávila.

En el fútbol-7 los entrenadores acostumbran a probar a los jugadores en diferentes posiciones y aunque normalmente Bernal se situaba en el centro del campo, Marc Serra lo empezó a utilizar como jugador de banda. En el fútbol-7 los jugadores de banda ejercen de laterales en la fase defensiva y como extremos en la fase ofensiva.

Cubarsí, Lamine y Marc Bernal son los líderes de una generación única / Valentí Enrich

Sus padres lo ayudaron mucho

Una vez en el primer equipo, la lesión supuso un contratiempo durísimo para el jugador, a quien se le pasó todo por la cabeza. Tras operarse, el centrocampista estuvo un mes y medio viviendo en un hotel frente a La Masia.

“Lo peor fue el diagnóstico”, reconoce Bernal. “Y después de la operación, verme en muletas, sin poder andar... Estuve un mes y medio viviendo en un hotel, frente a La Masia. No podía hacer nada. Ni siquiera ponerme unos calcetines. Mis padres y mi hermano me ayudaron mucho, sobre todo mi madre”, explicó en La Vanguardia.

Este proceso de recuperación no habría sido posible sin el apoyo inestimable de su familia, pilares en la vida del jugador catalán. Su padre jugó para algunos clubes de la ciudad de Barcelona durante la época de los 90, como el Sants o el Júpiter, dos históricos del fútbol en Catalunya. Más tarde, una vez decidió colgar las botas se centró en la dirección y pasó al banquillo para entrenar en su tierra, al Berga, donde sus hijos le hicieron de asistentes.

Su madre se llama Queralt y trabaja en la Fundación Horitzó del Berguedà, una entidad que se encarga de fomentar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, unos valores que ha transmitido a su hijo.

Además, Marc tiene un hermano mayor, Toni Bernal, mencionado anteriormente, que es otro de sus grandes apoyos y que le ha acompañado durante todo el proceso de recuperación y forma parte del equipo de la empresa de representación Roc Nation, propiedad de Jay-Z y encargada de la organización del 'show' del descanso de la Super Bowl, después de estudiar ADE y Derecho en la Universitat Autònoma de Barcelona.

En su mejor versión

Durante estos meses, el centrocampista azulgrana de 18 años ha podido centrarse en ganar musculatura: “En el día a día, con tantos partidos, no hay tiempo para trabajar otros aspectos que él, en estos doce meses, ha podido mejorar. En el tren inferior ya tenía mucha musculatura, pero en el tren superior ha ganado más masa”.

Noticias relacionadas

Además, también “ha aprendido a ser fuerte mentalmente. En los momentos difíciles ha intentado sacar cosas positivas, valorar las pequeñas cosas y entender que de todo se puede salir. Siempre hay que intentar encontrar la mejor solución y afrontarlo con la máxima ilusión posible”, concluyó.