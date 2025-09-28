Resignación en la vuelta exprés a Montjuïc del Barça

En la Montaña Mágica de Montjuïc se vivieron grandes noches la temporada pasada. Y el culé no olvida. Quizás por eso la sensación en los aledaños del Estadi Olímpic antes del Barça-Real Sociedad no era de cabreo ni de irritación por tener que regresar en un momento en el que el nuevo Spotify Camp Nou debería estar ya en plena ebullición.

El Barça tuvo que activar de forma improvisada la vuelta a la que fue su casa las dos temporadas anteriores. Si la primera fue bastante amargada, la pasada fue un verdadero espectáculo. En el mítico estadio construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 se vivieron noches antológicas.

EL PARQUE DE ATRACCIONES DE FLICK

El 'parque de atracciones' de Hansi Flick hizo vibrar a la parroquia azulgrana. Lógicamente, ni la acústica ni el calor del estadio es el ideal para generar un ambiente adecuado y para que los equipos rivales sientan cierto respeto, pero la magia del equipo del entrenador de Heidelberg hizo el resto.

En SPORT dimos un paseo por´el entorno en la previa del Barça-Real Sociedad, el primero del curso en el Estadi Olímpic (por lo menos, se jugará uno más, el de Champions ante el PSG ya confirmado), y la conclusión un poco es que el aficionado del Barça está resignado. Y que tendrá paciencia en esa deseadísima vuelta a casa.

Imagen de Montjuïc en la previa / Valentí Enrich

Pese al horario y a la coincidencia justo después con la pirotecnia y el encendido de luces de la Fuente Mágica de Montjuïc, la gente no llenó a rebosar las gradas, pero sí que se animó a subir al cielo de Barcelona para ver a los suyos.

El Barça tuvo que activar de forma precipitada y a cuentarreloj la adecuación del recinto para poder albergar estos dos partidos. El césped se acabó de instalar hace un par de días y también la publicidad y las lonas azulgranas. Quedó todo, la verdad, bastante apañado.