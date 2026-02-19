El 'reset' de Flick y el vestuario: desconexión y una hora de terapia de grupo

Decisión poco habitual de Hansi Flick. El técnico germano abogó el pasado lunes, tras caer ante el Girona en Montilivi, por dar dos días libres a su plantilla. El Barça venía de cosechar dos derrotas dolorosas, dos caídas dolorosas. La primera, en el Metropolitano, dejaba al cuadro azulgrana medio KO en la Copa del Rey. La segunda cedía el liderato al Real Madrid de Arbeloa.

Lógicamente, se considera que es pronto, que hay tiempo para reconducir la situación y recuperar la esencia. Pero se necesita un golpe de efecte, una reacción inmediata antes de que sea demasiado tarde. Y eso es lo que buscaba el de Heidelberg, que la plantilla oxigenara un poco y volviera con las pilas cargadas.

Larga charla

Tras esas 60 horas más o menos de desconexión en el vestuario, este jueves volvían a verse todos las caras en el vestuario. Y Flick y su staff los recibieron con una charla muy larga. Los futbolistas aparecieron alrededor de las 10 (excepto Pedri, que llegó antes de las 9, imaginamos que para ponerse en manos de los fisio antes de volver a incorporarse con el grupo). De hecho, Pedri ha recibido luz verde para empezar a entrenar esta misma mañana.

Y no saltaron al césped hasta aproximadamente las 12:10. Una 'terapia de grupo' del técnico de Heidelberg para mentalizar a sus hombres de más de una hora.

Después de esos dos días de descanso, el técnico apostó por pulir cosas y mantener un diálogo prolongado con el vestuario tras las dos derrotas seguidas. Momento cumbre del curso en el que hay que reaccionar y volver a los puntos clave del estilo que el curso pasado dio tan buenos momentos y logros: presión arriba intensa, no pérdidas en zonas delicadas, orden en la línea, posicionamiento táctico.

Otra semana limpia

El primer asalto hacia este 'reset' es el próximo domingo ante el Levante. La próxima semana también es limpia y debe servir para continuar reajustando cosas y 'recalculando' detalles para volver a la fiabilidad y a las líneas maestras del estilo que tan bien se llevaron a cabo el curso pasado y tan buenos frutos dieron.

Hansi Flick, el día después de la dolorosa derrota en la Copa del Rey / FCB

Consultamos con el exjugador del Barça Lluís Carreras, actual analista del equipo azulgrana en la Cadena SER y entrenador. "Cuando un técnico da dos días libres es porque ve que el equipo en algún sentido está saturado. Sea psicológicamente, anímicamente, de cansancio. Sea porque vienes de dos derrotas que nunca son esperadas. El Barça es difícil que caiga dos partidos seguidos a pesar de que sean en competiciones diferentes. Creo que dio estos dos días para limpiar un poco".

Si lo hace es que detecta que algo no funciona

"Es importante que el jugador desconecte y no deje de cuidarse. Vienen dos partidos en casa que podemos tildar uno de asequible y el otro más complicado y luego ya entras en dinámica de Copa del Rey y Champions. Si lo hace es que detecta que algo no funciona", añade un Lluís Carreras que considera que el técnico teutón veía a su equipo algo superado por los últimos acontecimientos.

Dos parones internacionales oportunos

No es la primera vez que hace algo así Hansi. Ya en el primer tramo de curso, el Barça cayó ante el PSG y luego 4-1 en Sevilla. En ese caso no fue necesario dar descanso porque había un parón internacional. Pero también afirmó Flick que unos días de desconexión eran necesarios.

Marcus Rashford y Hansi Flick durante un entrenamiento del FC Barcelona / EFE

Algo parecido aconteció unas semanas antes tras empatar en Vallecas ante el Rayo. El Barça jugó un mal partido y luego había parón internacional. Además, ese día se cerraba el mercado y venían esparciéndose muchos rumores sobre una posible marcha de Fermín, algo que venía despistando al vestuario.